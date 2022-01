Thiaw vor Schalke-Abgang? Das sagt Grammozis

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Zählt zu den größten Talenten des FC Schalke 04: Malick Thiaw (r.)

Malick Thiaw soll beim FC Schalke 04 die Zukunft gehören. Der 20-jährige Innenverteidiger wird jedoch längst auch von internationalen Top-Klubs umworben. Sieht Trainer Dimitrios Grammozis die Gefahr, dass das S04-Juwel tatsächlich wechselt?

Zu Wochenbeginn sorgte "Sky Italia" mit einer Meldung für reichlich Wirbel beim FC Schalke 04. Der AC Milan zeige Interesse an einer Verpflichtung von Malick Thiaw und habe gar bereits ein Angebot abgegeben, hieß es darin.

Wenig später vermeldete "Bild", Schalke habe die Offerte abgelehnt, 6,5 Millionen Euro habe Milan geboten, der Revierklub fordere mindestens zehn Millionen Euro. Grundsätzlich wolle die Klub-Führung das Eigengewächs halten, bei einem verbesserten Angebot könne der finanziell angeschlagene Verein aber womöglich doch noch schwach werden.

FC Schalke 04: Dimitrios Grammozis hofft auf Verbleib von Malick Thiaw

Dimitrios Grammozis ist dennoch zuversichtlich, dass er auch in der Rückrunde auf die Dienste von Thiaw (Vertrag bis 2024) setzen kann.

"Falls es da irgendwas gibt, werden wir es vermelden. Er ist unser Spieler und so gehen wir auch mit ihm um. Alles andere wird die Zukunft bringen. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass Malick bei uns bleibt", sagte der Schalker Chefcoach am Donnerstag am Rande des Testspiels beim 1. FC Köln (2:2).

Grammozis scherzte zudem: "Ich habe noch kein italienisches Wörterbuch bei Malick entdeckt, also von daher bin ich relativ entspannt."

Dass die Aussicht auf einen Wechsel zu Milan dem deutschen U21-Nationalspieler den Kopf verdrehen könnte, glaubt Grammozis nicht. "Schalke ist auch kein kleiner Klub. Ich glaube nicht, dass das ein so großer Unterschied ist. Klar, natürlich kann man sagen, dass es von den Erfolgen der Vergangenheit noch mal eine andere Hausnummer ist, aber wir sind auch kein kleiner Verein. Wir sind zwar in der zweiten Liga, aber haben trotzdem eine große Strahlkraft", sagte der S04-Übungsleiter.

Malick Thiaw fehlt dem FC Schalke 04 verletzungsbedingt

Gegen Köln musste Grammozis verletzungsbedingt auf Thiaw verzichten. "Im Spiel gegen Aue ist er ein bisschen blöd aufgekommen und hat noch einen Schlag auf die Kniescheibe bekommen. Es war ein bisschen entzündet", erklärte er die Maßnahme.

Die kommende Zweitliga-Partie gegen Jahn Regensburg am 5. Februar (13:30 Uhr) sollte Thiaw aber bestreiten können - wenn es nicht doch noch zu einem Last-Minute-Abgang vom FC Schalke 04 kommt.