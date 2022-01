Ex-Star sieht "interne Probleme" beim FC Bayern

imago sportfotodienst

Dante (l.) äußert sich zum Abgang von Niklas Süle vom FC Bayern

Der frühere Bundesliga-Profi Dante sieht wegen seines feststehenden Wechsels womöglich harte Zeiten auf Niklas Süle beim FC Bayern zukommen.

"Es gibt das kleine Risiko, wenn seine Leistung nicht stimmen sollte, dass dann sofort das Gerede losgeht von wegen 'Der ist mit dem Kopf schon weg und denkt an seinen neuen Klub'. Ich glaube aber, dass Süle konzentriert bleibt. Doch es kann auch schwer werden für ihn", erklärte der Brasilianer im "Sport1"-Interview.

Süle lässt seinen Vertrag beim Rekordmeister im Sommer auslaufen. Wo es für den 26 Jahre alten Nationalspieler ab der kommenden Saison weitergeht, ist noch offen. Am wahrscheinlichsten scheint ein Wechsel in die englische Premier League.

"Süles Entscheidung habe ich nicht verstanden. Das kam schon überraschend", sagte Dante. "Viele Spieler wollen das Trikot des FC Bayern tragen."

"Interne Probleme" beim FC Bayern?

Süle gehe es bei seiner Zukunftsplanung aber nicht ums Geld, ergänzte der 38-Jährige, der zwischen 2012 und 2015 beim FC Bayern spielte und seine Fußballschuhe inzwischen für den französischen Erstligisten OGC Nizza schnürt. "Ich glaube, da gab es intern Probleme mit den Bossen. Die Zeiten haben sich auch beim FC Bayern geändert."

Um die nicht immer sattelfeste Defensive der Münchner mache er sich keine Sorgen, sagte Dante, "weil die Qualität immer noch brutal ist. Es gab etwas Probleme, aber man muss sich doch nur die Namen anschauen, die hinten spielen".

In der heißen Phase der Saison im Frühjahr werde die Abwehr des FC Bayern "in Topform sein", prophezeite der Innenverteidiger.

Dante: Marco Reus hat den BVB "im Herzen"

Extrem positiv sieht Dante die Arbeit von Julian Nagelsmann als Cheftrainer der Münchner. "Ich bin ein großer Fan von Nagelsmann und hätte gerne mal unter ihm trainiert. Er hat schon bei Hoffenheim gezeigt, was in ihm steckt. Das war irre. Er war da so jung und hat das alles gemacht wie ein alter Hase", schwärmte der 202-malige Bundesligaspieler, der im deutschen Oberhaus auch für Borussia Mönchengladbach sowie den VfL Wolfsburg auflief.

Dante führte aus: "Nagelsmann ist krass. Seine Philosophie von Fußball passt auf jeden Klub. Er ist jung und wie ein Professor an der Uni. Sein Hörsaal ist der Trainingsplatz. Er denkt immer, was er noch besser machen kann. Dabei macht er schon alles sehr gut. Nagelsmann findet immer Lösungen für Probleme auf dem Platz."

Großes Lob zollte Dante auch BVB-Kapitän Marco Reus, mit dem er einst in Gladbach zusammenspielte. "Er hat Borussia Dortmund im Herzen. Und hat nicht nur auf das Geld geschaut. Ich denke, er hätte den BVB auch schon verlassen können, aber er weiß, was er in Dortmund hat und bleibt einfach da."