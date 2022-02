BVB plant wohl Vertragsverlängerung mit Sammer

via www.imago-images.de

Der BVB möchte Matthias Sammer wohl halten

Seit 2018 ist Matthias Sammer bei Borussia Dortmund als Berater des Managements tätig. Dabei tritt der ehemalige Trainer und Sportdirektor nur noch als Schattenmann hinter den BVB-Bossen rund um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf. Die Vereinsfunktionäre sind mit der Arbeit des 54-Jährigen offenbar zufrieden und möchten Sammer deshalb an den Revierklub binden.

Wie "Sport Bild" berichtet, ist bei Borussia Dortmund in den kommenden Wochen ein Gespräch zwischen der BVB-Geschäftsführung und Sammer geplant. Dabei soll über die Zukunft des externen Beraters geredet werden. Schließlich endet Sammers Vertrag bei den Schwarz-Gelben am Ende der laufenden Saison.

Der BVB würde wohl nur allzu gerne mit dem ehemaligen DFB-Sportdirektor weiterarbeiten. Demnach gibt es die klare Tendenz, dass Sammer in Dortmund verlängern soll.

Laut der Sportzeitschrift erhält der gebürtige Dresdener beim BVB bislang rund 500 000 Euro pro Jahr. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Mindereinnahmen sei eine Anpassung des Gehalts nicht ausgeschlossen, heißt es. Doch ein möglicherweise leicht niedrigeres Salär soll bei Sammers Entscheidung offenbar keine Rolle spielen.

BVB-Boss Watzke schwärmt von Sammer

Der Meistertrainer von 2002 genießt beim BVB ein hohes Ansehen. "Er berät mich in allen sportlichen Fragen und auch als kritischer Gegenpol. Er ist dafür hoch qualifiziert", schwärmte Geschäftsführer Watzke im vergangenen Jahr auf der Aktionärsversammlung über Sammer. Zudem soll es der BVB-Berater gewesen sein, der Ex-Interimstrainer Edin Terzic in der vergangenen Saison zu Beginn Hilfestellung gab.

In der Öffentlichkeit meldet sich Sammer kaum noch zu Wort. "Ich will nicht groß in Erscheinung treten", beschrieb der Fußball-Fachmann seine Tätigkeit. In den Jahren zuvor hatte Sammer als Sportvorstand des FC Bayern (2012-2016) stets im Rampenlicht gestanden.