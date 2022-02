Ticket-Chaos beim FC Schalke 04

Thomas Pakusch via www.imago-images.de

10.000 Fans für Heimspiel des FC Schalke 04 zugelassen

Nach der Bekanntgabe der neuen Zuschauer-Obergrenzen im Profisport gibt es beim FC Schalke 04 große Probleme mit der Vergabe der Tickets.

Vor dem anstehenden Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen Jahn Regensburg gab es technische Probleme mit der Online-Ticketplattform, teilte der FC Schalke 04 am Donnerstagvormittag via Twitter mit.

Eine Ticketvergabe sei aktuell nicht möglich, hieß es. In den sozialen Netzwerken prasselte daraufhin Kritik auf den Revierklub ein.

Nur wenige Minuten zuvor um 9:04 Uhr sollten die Karten für die Partie ursprünglich freigeschaltet worden. Auf der Seite anfragen.schalke04.de können sich die Anhänger für bis zu zwei Tickets bewerben - sobald die Technikprobleme überwunden sind.

FC Schalke 04 darf auf 10.000 Zuschauer hoffen

10.000 Zuschauer sind für das Duell mit Regensburg in der Veltins Arena nach den neuesten Beschlüssen der Landesregierungen zugelassen. Nordrhein-Westfalen hat die neue Richtlinie bereits in seiner Corona-Verordnung umgesetzt.

Zuvor waren im bevölkerungsreichsten Bundesland lediglich 750 Fans pro Partie zugelassen. Diese Tickets hatte Schalke für das Regensburg-Spiel bereits kostenlos verteilt. Sie verbleiben bei den Karteninhabern, wie der Revierklub mitteilte. Die restlichen Tickets werden zum einheitlichen Preis von 19,04 Euro verkauft.

Zur Info: Es gibt noch technische Probleme mit den Online-Anfragen via https://t.co/pOk0DTUgqh. Wir bitten noch um ein wenig Geduld. Danke für euer Verständnis! #S04 | #S04SSV | #InfoTweet — FC Schalke 04 (@s04) 3. Februar 2022

Strenge Regeln bei Heimspielen des FC Schalke 04

Trotz der erhöhten Zuschauerzahl gelten für die Partie weiter strenge Regeln. Ins Stadion darf nur, wer die 2G+-Regeln erfüllt, zusätzlich gilt eine allgemeine Maskenpflicht auf den Laufwegen und am Platz.

Unter 2G+ fallen Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind und zusätzlich das negative Ergebnis eines Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen können.

Von der Testpflicht sind Personen ausgenommen, die die zusätzlich zur vollständigen Grundimmunisierung

entweder über eine 3. Auffrischungsimpfung (Booster) verfügen

geimpfte genesene Personen, also Personen, die eine mittels PCR-Test nachgewiesene Covid-19 Infektion hatten und davor oder danach mindestens eine Impfung erhalten haben

Personen mit einer zweimaligen Impfung, bei denen die zweite Impfung mehr als 14 aber weniger als 90 Tage zurückliegt (gilt auch für Johnson&Johnson-Geimpfte, die noch keine dritte Impfung erhalten haben) oder

in den letzten drei Monaten von einer Infektion genesen sind (bestätigter PCR-Test mehr als 27 Tage, aber nicht älter als 90 Tage).

Schalke empfiehlt allen Zuschauern, sich unabhängig von ihrem Impfstatuts vor der Partie testen zu lassen. Bei Symptomen sollen die Fans dem Spiel "dringend" fernbleiben, hieß es in einem Statement.