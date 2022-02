Kehrtwende in der Trainerfrage beim FC Schalke?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Dimitrios Grammozis ist seit knapp einem Jahr Trainer beim FC Schalke

Der FC Schalke 04 hat den Rückstand in der 2. Bundesliga auf die direkten Aufstiegsplätze in den letzten Wochen sukzessive verkürzen können. Seit fünf Spielen sind die Gelsenkirchener ungeschlagen - Bestwert in der laufenden Saison. Die jüngste sportliche Entwicklung könnte für Cheftrainer Dimitrios Grammozis unmittelbare Konsequenzen haben.

Wie es in einem aktuellen Medienbericht heißt, soll auf der Führungsetage der Schalker in den letzten Wochen ein Umdenken in Bezug auf den 43-jährigen S04-Coach stattgefunden haben.

Laut "kicker"-Informationen ist es für die Klubbosse des FC Schalke mittlerweile ein realistisches Szenario, mit Grammozis in die kommende Saison zu starten, auch wenn der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga verpasst werden sollte.

Dieses Umdenken kommt einer krassen Kehrtwende gleich. Schon mehrere Male in der laufenden Saison stand der Trainer der Königsblauen kurz vor der Entlassung.

Es sei hierbei an den verpatzten Saisonstart mit Platz 13 nach vier Spielen oder die Ergebniskrise im Herbst erinnert (0:1 Heidenheim, 2:4 Darmstadt, 1:1 Bremen), als Schalke nochmals auf Platz sieben abgestürzt war.

Bei den Verantwortlichen des Vereins um Vorstandsboss Bernd Schröder, Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder habe sich in den letzten Monaten aber immer mehr der Eindruck verfestigt, dass Grammozis die Mannschaft fußballerisch und atmosphärisch weiterentwickelt.

Kontinuierlich und beharrlich, was sich zuletzt auch endlich in Resultaten widergespiegelt habe. "Kein Schalker muss sich mehr für sein Team und die Leistungen auf dem Platz schämen", wurde Peter Knäbel dazu zuletzt zitiert.

FC Schalke kann erstmals auf Aufstiegsplatz klettern

Im Falle der direkten Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus verlängert sich der Kontrakt des Übungsleiters ohnehin automatisch bis Sommer 2023 - eine satte Gehaltsanpassung inklusive.

Mittlerweile könnte es diese Vertragsverlängerung auch im Falle des Nicht-Aufstiegs geben, damit Grammozis seinen eingeschlagenen Weg mit dem neu zusammengestellten Schalker Kader über den Sommer hinaus fortsetzen kann.

Spielt die Konkurrenz am kommenden Wochenende mit, könnte der FC Schalke 04 mit einem Sieg am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf zum ersten Mal in dieser Saison auf einen direkten Aufstiegsplatz klettern.