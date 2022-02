Denkzettel für BVB-Star Hazard

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Thorgan Hazard wusste im BVB-Training nicht zu überzeugen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit dem 3:0-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin Wiedergutmachung betrieben. Ein BVB-Profi fehlte allerdings überraschend: Thorgan Hazard. Trainer Marco Rose klärte hinterher auf.

Nach der 2:5-Niederlage gegen Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund am Sonntagnachmittag wieder ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga gefeiert. Erstmals gelang bei Union Berlin ein Auswärtssieg, vor allem die zwei Tore von Kapitän Marco Reus (18., 25.) sorgten für neue gute Laune bei den Schwarz-Gelben. Raphael Guerreiro (71.) setzte den Schlusspunkt an der alten Försterei.

Einer, der in Berlin nicht mitjubelte, war Angreifer Thorgan Hazard. Der Belgier fehlte auf dem Spielberichtsbogen, um eine Verletzung handelte es sich dabei jedoch nicht. Das bestätigte Cheftrainer Marco Rose im Anschluss an die Partie.

"Ich habe gestern einfach mit dem Trainerteam entschieden, welchen Kader wir mitnehmen und wer sich in der Trainingswoche aufgedrängt hat", so Rose, der hinterher schob: "Da war Toto (Thorgan Hazard, Anm. d. Red.) nicht dabei." Ein gehöriger Denkzettel für den 41-fachen Nationalspieler.

Hazard kommt in der laufenden Liga-Saison auf 16 Einsätze, wobei er nur sieben Mal in einer Startelf der Borussia stand. Drei Tore und eine Vorlage gelangen dem 28-Jährigen dabei.

Marco Rose setzte im 4-2-3-1-System statt Thorgan Hazard auf Jude Bellingham, der eigentlich im zentralen Mittelfeld zuhause ist. Anschließend erhielt der junge Englänger von seinem Chefcoach ein Sonderlob: "Er hat die Position schon gegen die Bayern gespielt und es gut gemacht. Jude kann alles spielen. Er erledigt die Aufgaben, die man ihm stellt und vorgibt."

Durch die leichte Anpassung bei der Grundausrichtung konnte Kapitän Marco Reus auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld agieren - eine Maßnahme, die sich letztlich auszahlen sollte.