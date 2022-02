Richards verrät: So lief Bayerns Kontaktaufnahme

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Omar Richards spielt seit Sommer 2021 beim FC Bayern

Im vergangenen Sommer wechselte Omar Richards vom FC Reading aus der englischen zweiten Liga zum FC Bayern. Rund acht Monate später hat der Linksverteidiger ein erstes Fazit zu seiner bisherigen Zeit beim deutschen Rekordmeister gezogen und dabei einige interessante Einblicke zugelassen.

Den ganz großen Fußabdruck hat Omar Richards seit seinem Dienst-Antritt beim FC Bayern im Juli 2021 noch nicht hinterlassen. In 14 Partien kam der Abwehrspieler bislang zu meist kürzeren Einsätzen. Beim jüngsten 4:1 über die SpVgg Greuther Fürth am Wochenende durfte der 24-Jährige immerhin für 45 Minuten ran.

Trotz der bislang noch geringen Berücksichtigung ist der Engländer, der einen Vertrag bis 2025 beim deutschen Rekordmeister unterschrieb, guter Dinge. Den Respekt vor den großen Stars des FC Bayern kann er jedoch kaum verhehlen.

"Ich erinnere mich noch gut an den ersten Kontakt mit den Bayern-Größen. Ich saß im großen Sitzungsraum und war ein bisschen früh dran. Dann kamen all diese Menschen, die ich vorher nur aus dem Fernsehen oder aus dem Videospiel FIFA kannte, gingen an mir vorbei und gaben mir High five", verriet Richards gegenüber der "Times".

"Ich dachte nur: Du bist hier in einem Traum", so der Verteidiger, der zuvor 104 Spiele für den FC Reading in der Championship, der 2. Liga in England, absolviert hatte.

Als sein Agent ihn damals anrief und enthüllte, dass der große FC Bayern Interesse zeige, habe er gesagt: "Was, das kann nicht wahr sein." Beinahe hätte er sogar einfach aufgelegt. "Ich habe es tatsächlich erst geglaubt, als ich mit ihnen einen Zoom-Call hatte", so Richards weiter.

Richards: So hat Kimmich mir beim FC Bayern geholfen

Bis heute kann sich Richards noch nicht von dem Gedanken losreißen, dass er Robert Lewandowski und Co. vorher nur virtuell steuerte und nun live auf dem Platz in natura im Training gegen ihn spielt.

"Du kannst ihn einfach in keinem Moment ausschalten, wenn du es mit ihm zu tun hast", erklärte Richards. "Er ist sehr präzise, er kann einfach alles gut. Es ist verrückt, dass ich nun mit ihm in einem Team bin", sagte der 24-Jährige.

Neben Lewandowski hat vor allem Joshua Kimmich mächtig Eindruck bei Richards hinterlassen. "Vom ersten Tag an hat er mir sehr geholfen. Er hat immer nach mir geschaut. So wie ein großer Bruder. Er hätte das nicht tun müssen. Das war echt spitze von ihm. Und als jemand, der neu zum Team stieß, werde ich das nie vergessen", lobte Richards den deutschen Nationalspieler.

Richards lobt Nagelsmanns Training beim FC Bayern

Auch für Trainer Julian Nagelsmann hatte der Linksverteidiger nur positive Worte über. "Er kommt zum Training manchmal mit seinem Motorrad, ich glaube, es ist eine Harley-Davidson", verriet Richards und fügte an: "Das ist schon ziemlich cool. Er ist immer gut drauf und nahbar."

Die Anweisungen Nagelsmann schlagen bei Richards gut an, erklärte er weiter. "Irgendwann hab ich kapiert, dass alles, was er mich tun ließ, einen Grund hatte. Er hat immer neue Ideen, alles ist frisch und das Training bereitet uns perfekt auf die Spiele vor."