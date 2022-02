Blitz-Comeback für verletzten Schalke-Star?

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Wann kann Andreas Vindheim wieder für den FC Schalke 04 spielen?

Andreas Vindheim fehlt dem FC Schalke 04 aktuell verletzungsbedingt. Mit einer Spezialtherapie will der Norweger dem Revierklub aber schneller wieder zur Verfügung stehen.

Die Hoffnungen beim FC Schalke 04 waren groß, dass Winter-Neuverpflichtung Andreas Vindheim ein wichtiger Baustein im Kampf um den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga sein wird. Der 26-Jährige, der bis zum Saisonende von Sparta Prag ausgeliehen wurde, wusste bei seinen bisherigen Auftritten für Schalke zu überzeugen. Bei seinem Debüt lieferte er ein Tor und eine Vorlage, die Problemzone auf der rechten Seite schien geschlossen.

Doch bei seinem zweiten Einsatz gegen Regensburg (2:1) musste der Norweger nach nur acht Minuten aufgrund einer Wadenverletzung ausgewechselt werden, die sich als langwierig herausstellte.

Zwar erklärte Sportchef Rouven Schröder zuletzt, dass Vindheim nach der nächsten Länderspielpause wieder mit an Bord sein soll. Diese ist allerdings erst für Ende März angesetzt. Bis dahin würde der vielseitige Rechtsfuß fünf Spiele in der 2. Bundesliga verpassen und könnte Anfang April am 28. Spieltag beim Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden sein Comeback feiern.

Möglicherweise geht aber alles viel schneller. Denn Vindheim selbst versucht es derzeit mit einer Spezialtherapie, wie ein Post auf Instagram vermuten lässt. Dafür reiste der 26-jährige Norweger in seine Heimat in die Stadt Bergen, wo die Fotos des Postings entstanden sind.

Schalke-Sportchef Schröder hofft auf Vindheim-Rückkehr

Vier Tage lang unterzieht sich Vindheim laut dem Text einer Vakuumbehandlung. Zu sehen ist, wie der Abwehrspieler mit seiner Körperunterhälfte in einer medizinischen Röhre steckt.

Diese erzeugt einen Unterdruck, welcher sich positiv auf den Heilungsvorgang an Vindheims Wade auswirken soll. Ob die Spezialbehandlung am Ende tatsächlich dazu führt, dass der einmalige norwegische Nationalspieler schneller wieder auf den Platz zurückkehrt, ist noch offen.

Schröder erklärte zuletzt nur, er sei "guten Mutes", dass Vindheim "zum letzten Block der Saison" wieder zur Verfügung stehe.