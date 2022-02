Haaland fehlt dem BVB offenbar noch länger

David Inderlied via www.imago-images.de

Erling Haaland fehlt dem BVB schon seit Januar

Die Sorgen bei Borussia Dortmund um Stürmerstar Erling Haaland sind auch nach dem mageren 1:1-Remis beim FC Augsburg am Sonntag nicht kleiner geworden. Ob der Norweger am kommenden Bundesliga-Wochenende beim 1. FSV Mainz 05 endlich wieder im Kader des BVB steht, ist äußerst fraglich.

Haaland laboriert nach wie vor an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, den er sich Ende Januar zugezogen hatte. Seit dem trainierte der 21-Jährige zwar schon wieder mit seinen Teamkollegen, gab seinem Cheftrainer Marco Rose bis zuletzt aber noch immer kein Grünes Licht hinsichtlich seiner Wettkampfhärte.

"Er fühlt sich einfach nicht frei. Er fühlt sich in seinen Bewegungsabläufen noch nicht klar", hatte der BVB-Coach schon vor dem Augsburg-Spiel am Wochenende gesagt.

Die Dortmunder Verantwortlichen hatten zuvor bereits mehrfach betont, bei Haaland kein Risiko eingehen zu wollen. Die Tormaschine (80 Tore in 79 BVB-Pflichtspielen) soll erst wieder vollkommen beschwerdefrei sein, ehe sie wieder für die Westfalen aufläuft.

Erling Haaland fehlte seinem BVB schon mehr als 15 Spiele

Wie die "Bild" am Montag vermeldete, haben Klub und Spieler mit der Rückkehr gegen Mainz 05 am kommenden Wochenende praktisch schon abgeschlossen. Vielmehr soll ein Comeback zu Hause gegen Arminia Bielefeld "das nächste Ziel" Haalands sein, der in der Meisterschaft bisher 15 Saisontore erzielt hat.

Die abstiegsbedrohte Arminia empfängt der BVB am 13. März um 17:30 Uhr im heimischen Signal Iduna Park.

Es ist bereits die dritte Muskelverletzung, die der begehrte Dortmunder Mittelstürmer in dieser Saison erlitten hat. Schon im September/Oktober sowie im November fiel die Nummer neun der Borussia für mehrere Wochen aus. Insgesamt hat Haaland in der laufenden Spielzeit bereits mehr als 15 Pflichtspiele seines Dortmunder Borussia verletzungsbedingt verpasst.