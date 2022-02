Enthüllt: Diese Rolle spielt Abramovich im Ukraine-Konflikt

Nick Potts via www.imago-images.de

Vermittlerrolle für Roman Abramovich im Ukraine-Konflikt

Nach seinem teilweisen Rückzug beim FC Chelsea nimmt Roman Abramovich nun offenbar als Vermittler an den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland teil.

Ein Sprecher des russischen Milliardärs sagte der Nachrichtenagentur "PA", Abramovich sei von ukrainischer Seite kontaktiert worden, um zu helfen, eine friedliche Lösung in dem Konflikt zu erzielen.

Details zu dem Vorgang wurden nicht bekannt. "Wenn man bedenkt, was auf dem Spiel steht, möchten wir um Verständnis bitten, dass wir weder die Situation noch seine Beteiligung kommentiert haben", hieß es in dem Statement.

Die Delegationen beider Länder verhandeln an der ukrainisch-belarussischen Grenze. Die Kampfhandlungen gehen parallel aber weiter. Die ukrainischen Vertreter peilen einen sofortigen Waffenstillstand an.

Ukrainischer Präsident "sehr dankbar" für Hilfe von Roman Abramovich

Auch der ukrainische Filmregisseur und Produzent Alexander Rodnyansky bestätigte Abramovichs Teilnahme an den Gesprächen.

"Die ukrainische Seite hat jemanden in Russland gesucht, der bereit ist, an einer friedlichen Lösung mitzuarbeiten. Auch wenn Abramovichs Einfluss begrenzt ist, war er der einzige, der auf die Anfrage geantwortet hat und es versuchen wollte", sagte Rodnyansky. Der Kontakt zu Abramovich sei über die jüdische Gemeinde entstanden, so der Filmemacher.

Er stehe in direktem Kontakt zum Mitarbeiterstab des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy, ergänzte Rodnyansky. Dieser sei "sehr dankbar" für Abramovichs Einsatz.

Wie geht es beim FC Chelsea weiter?

Abramovich hatte am vergangenen Samstag die Verwaltung und Betreuung des FC Chelsea den Treuhändern der gemeinnützigen Chelsea-Stiftung übergeben - ohne bei der Ankündigung den Ukraine-Krieg auch nur mit einem Wort zu erwähnen.

Offen ist seitdem, ob sich der 55-Jährige dauerhaft oder nur vorübergehend aus dem operativen Geschäft der Blues zurückzieht.

Abramovich hatte die Blues 2003 für umgerechnet fast 166 Millionen Euro übernommen. Heute wird der Wert des Klubs auf 1,9 Milliarden Euro taxiert. Der Russe ist einer von zahlreichen Oligarchen, denen Sanktionen aufgrund der Invasion Russlands in die Ukraine drohen.