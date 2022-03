Bellingham geht BVB-Kollegen "gewaltig auf den Geist"

H. Langer via www.imago-images.de

Jude Bellingham steht beim BVB im Fokus

Jude Bellingham gehört mit seinen 18 Jahren bei Borussia Dortmund bereits zu den Leistungsträgern. Dennoch scheint der zentrale Mittelfeldspieler innerhalb der Mannschaft nicht völlig unumstritten zu sein. Grund dafür ist angeblich das Verhalten des jungen Engländers.

Jude Bellingham schreibt bei Borussia Dortmund in diesen Tagen nicht nur sportliche Schlagzeilen. Bereits in der vergangenen Woche war der Youngster beim Aus in der Europa League gegen die Rangers aus Glasgow durch einen verbalen Ausraster aufgefallen.

So schimpfte Bellingham nach einem unpräzisen Pass von Nico Schulz in die Richtung seines BVB-Kollegen. Dabei soll der Mittelfeldmann zu einer harten Wortwahl gegriffen haben. "Du kannst keinen verdammten Pass spielen, du bist verdammte Scheiße! Jedes verdammte Mal!" ("You can't get one fucking pass off, you're fucking shit. Every fucking time"), meckerte Bellingham Schulz an.

Wie "Sport1" nun im Podcast "Die Dortmund-Woche" berichtet, hat sich der 18-Jährige am vergangenen Bundesliga-Spieltag erneut mit einem Teamkollegen angelegt. Demzufolge geriet Bellingham beim 1:1 gegen den FC Augsburg während der Halbzeitpause mit Axel Witsel aneinander.

So wollte der 33-Jährige seinem rund 15 Jahre jüngeren Mitspieler offenbar die richtigen Laufwege für ein optimales Pressingverhalten erklären, doch Bellingham soll nur respektlos abgewunken haben.

Bellingham spaltet wohl die BVB-Kabine

Durch sein forsches Auftreten würde der zehnfache Nationalspieler die BVB-Kabine "ein Stück weit spalten", heißt es. Bellingham soll mit seinem Verhalten auch dem ein oder anderen erfahrenen Spieler "gewaltig auf den Geist" gehen, vermeldet "Sport1" weiter.

BVB-Trainer Marco Rose hatte seinen Schützling zuletzt verteidigt. "Dort, wo Jude herkommt, kommuniziert man möglicherweise auf Englisch auch ein bisschen härter. Das gehört mit dazu. Jude will Spiele gewinnen, er ist sauer - und das ist das, was ihn ausmacht und was wir eigentlich noch mehr brauchen", sagte der 45-Jährige.