Leverkusen folgt Bayern ins Pokal-Halbfinale

Dora Zeller erzielt den Siegtreffer in der Nachspielzeit

Bayer Leverkusen steht im DFB-Pokal der Frauen als zweite Mannschaft im Halbfinale.

Die Rheinländerinnen gewannen ihr Viertelfinale beim Bundesliga-Rivalen und zweimaligen Endspielteilnehmer SGS Essen am Dienstagabend im Stadion an der Hafenstraße mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung.

Am Montag hatte sich bereits Meister Bayern München mit 9:1 bei Carl Zeiss Jena durchgesetzt. Das Finale wird am 28. Mai in Köln gespielt.