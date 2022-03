Nach Trainerbeben bei Hertha: Hamann wünscht sich Magath

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Dietmar Hamann sprach sich für Felix Magath als Hertha-Trainer aus

Die Nachricht über die Freistellung des erfolglosen Cheftrainers Tayfun Korkut bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC hatte am Sonntagmorgen keinen mehr so richtig überrascht. Zu schlecht hatten die Berliner seit Monaten gespielt, zu enttäuschend war auch der Auftritt am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach (0:2).

Nachdem Sportvorstand Fredi Bobic hatte verlauten lassen, bei der Entscheidung über seine Nachfolge-Lösung Gründlichkeit vor Schnelligkeit walten lassen zu wollen, wurde die Gerüchteküche so richtig angeheizt. Wer soll bei der Hertha nun für die letzten acht Ligaspiele als neuer Cheftrainer übernehmen, nachdem der Hauptstadtklub am Samstag auf den direkten Abstiegsplatz gestürzt war?

Der langjährige Nationalspieler Dietmar Hamann sprach sich in der Fußball-Talkshow "Sky90" für Altmeister Felix Magath als neuen Hertha-Cheftrainer aus: "Du kannst ja keinen holen für den Fall, dass du absteigst. Du musst jetzt alles unternehmen, dass du in der Liga bleibst", meinte Hamann bei dem TV-Sender.

Magath schon seit zehn Jahren nicht mehr in der Bundesliga

Nach seiner Ansicht spricht vor allem der enorm große Erfahrungsschatz Magaths für eine mögliche Anstellung des 68-Jährigen, der zuletzt als Berater bei den Würzburger Kickers tätig war.

"In dem Job ist Erfahrung das A und O", betonte Hamann, der den Hertha-Verantwortlichen in der derzeitigen Situationen klar von deutlichen jüngeren Alternativen abriet.

"In Deutschland haben wir da dieses Denken: Der ist zu alt oder zu lange weg - der packt das nicht mehr. Aber auf mich hat der Felix (Magath, Amn. d. Red.) zuletzt einen sehr frischen und angriffslustigen Eindruck gemacht", so der 48-Jährige weiter.

In der Bundesliga war Felix Magath bereits seit zehn Jahren nicht mehr als Trainer tätig. Zuletzt war er in der Saison 2011/2012 beim VfL Wolfsburg angestellt, ehe er später noch Stationen in England beim FC Fulham und in China bei Shandong Luneng hatte.