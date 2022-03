Haaland beendet BVB-Training vorzeitig - Rätselraten um Reus

IMAGO/David Inderlied

Erling Haaland gab am Sonntag sein Comeback beim BVB

Erling Haaland hat am Montag das Reservistentraining bei Borussia Dortmund vorzeitig beendet. Eine neuerliche Verletzung ist beim BVB-Torjäger aber offenbar nicht zu befürchten.

Die Torhüter Roman Bürki und Marwin Hitz sowie Julian Brandt, Giovanni Reyna und Erling Haaland - die Anzahl der Profis beim Reservistentraining bei Borussia Dortmund am Montag war überschaubar. Überwiegend standen Spieler der U23 im Trainingszentrum in Dortmund-Brackel auf dem Platz.

Für Haaland war die Einheit nach rund 45 Minuten bereits vorzeitig beendet, während seine Teamkollegen noch weiter übten. Der 21 Jahre alte Norweger verschwand im Funktionsgebäude - laut "Ruhr Nachrichten" aber nicht, weil er sich auf dem Weg zur vollen Spielfitness einen Rückschlag oder eine weitere Verletzung eingehandelt hatte.

Stattdessen habe für Haaland nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause und dem 27-minütigen Einsatz am Sonntag im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (1:0) wohl Belastungssteuerung auf dem Programm gestanden, mutmaßte das Blatt.

BVB: Weiter Rätselraten um Marco Reus

Weiter Rätselraten herrscht rund um den BVB bei Marco Reus. Der Kapitän fehlte erneut wie schon in der vergangenen Woche im Training. Reus sei "noch krank zu Hause", hatte Trainer Marco Rose nach dem Bielefeld-Spiel nebulös vermeldet. Eine angeblich Corona-Infektion beim 32-Jährigen hat die Borussia bislang allerdings nicht bestätigt.

Klar ist indes, dass Mats Hummels und Raphael Guerreiro zuletzt wegen positiver Tests ausfielen. Ihr Mitwirken im Nachholspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (18:30 Uhr) soll trotz möglicher Freitestung genauso unwahrscheinlich sein wie ein Comeback von Manuel Akanji.

Der Schweizer Innenverteidiger sei nach seiner Knie-OP und anschließenden Wadenproblemen zwar " ganz gut dabei im Aufbautraining", so Rose. Wahrscheinlich sei aber eine Rückkehr erst am Sonntag (19:30 Uhr) in der Auswärtspartie gegen den 1. FC Köln.