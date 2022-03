Irre Protestaktion in der Premier League

Richard Sellers

Ein Demonstrant hat sich beim FC Everton mit einem Kabelbinder an den Torpfosten gebunden

Eine ungewöhnliche Protestaktion hat das Spielgeschehen bei Premier-League-Partie zwischen dem FC Everton und Newcastle United zeitweise lahmgelegt.

In der 49. Minute stürmte ein junger Mann auf den Rasen und kettete sich an einem Torpfosten fest. Wie ihm das so schnell gelang, blieb zunächst unklar.

Er trug ein rotes Shirt mit der Aufschrift "Just Stop Oil". Als es Ordnern Sicherheits- und Rettungskräften unter Einsatz durchaus schweren Geräts endlich gelungen war, die Verbindung, mit der sich der Mann am Hals an den Pfosten gebunden hatte, zu lösen, sank der Protestler auf der Torlinie zu Boden und weigerte sich, das Grün zu verlassen. Letztlich wurde er unsanft abtransportiert.

Ebenso kurios: Der "Sun" zufolge stürmten zwei weitere Stadiongäste während der Aktion das Spielfeld und versuchten, den Aktivisten zu attackieren.

Inzwischen übernahm der Twitteraccount "Just Stop Oil" die Verantwortung für die Aktion.

"Heute Abend ist Louis, ein 21-jähriger Unterstützer von 'Just Stop Oil' während des Spiels FC Everton gegen Newcastle United auf den Platz gestürmt, und hat sich an den Pfosten gebunden", heißt es auf dem Account. In der Folge wird besagter Louis zitiert. Sein Beweggrund ist demnach, darauf aufmerksam zu machen, dass die Regierung keine neuen Projekte mit fossiler Energie mehr in die Wege führt. "Die Regierung betrüge" das Land in dieser Hinsicht aktuell.

FC Everton feiert wichtigen und extrem späten Sieg

Das Fußballspiel im Liverpooler Goodison Park wurde beim Stand von 0:0 fortgesetzt. Letztlich gewann der FC Everton mit 1:0. Den Treffer erzielte Alex Iwobi in der neunten (!) Minute der Nachspielzeit. Die Toffees spielten seit der 83. Minute in Unterzahl. Allan hatte die Rote Karte gesehen.

Der Dreier ist für den FC Everton besonders wertvoll, da man sich Luft im Tabellenkeller verschaffen konnte. Mit 25 Punkten rangieren die Mannen aus Liverpool nun drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Everton hat mit 27 Partien allerdings auch noch zwei weniger absolviert als das Gros der vor ihnen liegenden Teams.

Newcastle United bleibt 14. der Rangliste und muss mit 31 Punkten wenigstens nicht um den Ligaverbleib zittern. Die Magpies gelten seit der Übernahme durch den saudischen Staatsfond PIF im Saisonverlauf als reichstes Fußball-Team der Welt. Der anvisierte Kauf von absoluten Topstars dürfte aber nur gelingen, wenn man in der Liga bleibt.