"Name des Klubs entscheidend": Bayern-Flirt äußert sich

Mazraoui: Wird er der neue Rechtsverteidiger beim FC Bayern?

Der FC Bayern München arbeitet daran, den möglichen Transfer von Noussair Mazraoui zum FC Barcelona zu unterbinden und bietet dem Ajax-Profi dafür ein lukratives Gehalt. Dieser beteuert nun, sich noch gar nicht für Barca entschieden zu haben, wie an einigen Stellen berichtet.

Kommt es zu einer spektakulären Wende im Mazraoui-Poker? Wie "Sport1" berichtet, soll der FC Bayern großes Interesse am Marokkaner von Ajax Amsterdam zeigen.

Am Donnerstag sollen sich sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe in Amsterdam mit Vertretern des Rechtsverteidigers getroffen haben. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters sollen das Treffen genutzt haben, um ihr Interesse noch einmal zu verdeutlichen und dem 24-Jährigen ein lukratives Angebot zu unterbreiten.

Dem Bericht zufolge sollen die Münchener Mazraoui, der im Sommer ablösefrei zu haben ist, zehn Millionen Euro brutto bieten. Damit könnte der Rechtsverteidiger in München mehr als beim FC Barcelona verdienen. Die Katalanen wurden zuletzt als große Favoriten auf eine Verpflichtung des Ajax-Leistungsträgers gehandelt.

FC Bayern: Erstes und letztes Angebot für Mazraoui?

Der FC Bayern habe dem Spieler allerdings auch klar gemacht, dass dieses Angebot nicht noch einmal verbessert wird.

Mazraoui selbst ließ sich bislang nicht in die Karten blicken. "Das Projekt, der Vertrag und auch der Name des Klubs sind sehr entscheidend. Es sind noch zwei Monate Zeit, bis dahin werde ich meine Entscheidung auch treffen", sagte der Verteidiger nur im holländischen Rundfunk bei "NOS". Allerdings dementierte er auch, dass er sich bereits bei Barca sieht.

So oder so hätten Salihamidzic und Co. noch Alternativen in der Hinterhand, falls sich Mazraoui doch gegen die Offerte entscheiden sollte. Aus der Bundesliga sollen Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) und Ridle Baku (VfL Wolfsburg) das Interesse des Serienmeisters geweckt haben, wie aus jüngsten Berichten hervorging. Außerdem hat der FC Bayern angeblich Sergiño Dest (FC Barcelona), Djed Spence (Nottingham Forest) und Pedro Porro (Sporting CP) auf dem Schirm.

Mazraoui ist indes nicht der einzige Ajax-Profi, der ins Visier des Bundesligisten geraten ist. Laut übereinstimmenden Medienberichten haben die Verantwortlichen um Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Marco Neppe in der Vorwoche ein offizielles Angebot über 25 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch abgegeben.