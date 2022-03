Bericht: Real Madrid klopft bei BVB-Star an

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Verlässt Jude Bellingham (l.) den BVB?

Seit Monaten wird Real Madrid Interesse an Erling Haaland von Borussia Dortmund nachgesagt. Doch nun nehmen die Königlichen offenbar einen weiteren BVB-Youngster ins Visier.

Wie "Bild" berichtet, steht Jude Bellingham auf der Transferliste von Real. Der 18-Jährige hat sich beim BVB im jungen Alter zum Stamm- und Führungsspieler entwickelt. Auch der spanische Traditionsverein ist wohl auf die rasante Entwicklung des zentralen Mittelfeldmanns aufmerksam geworden.

Demnach will Real Bellingham im Sommer 2023 in die Primera División locken. Schließlich ist die königliche Schaltzentrale um Luka Modric (36) und Toni Kroos (32) in die Jahre gekommen, wenngleich das Duo sein Können in dieser Saison durchaus wieder unter Beweis gestellt hat.

Langfristig muss sich Real Madrid im Mittelfeldzentrum aber trotzdem neu aufstellen. Bellingham scheint dabei einer der ausgemachten Kandidaten zu sein.

Real Madrid und FC Liverpool mit Interesse an BVB-Star Bellingham?

Der Engländer steht beim BVB noch bis 2025 unter Vertrag. Dementsprechend haben die Westfalen beim A-Nationalspieler keinen Druck und können sich die möglichen Angebote erst einmal in Ruhe anhören.

Zuletzt wurde auch der FC Liverpool um Cheftrainer Jürgen Klopp mit Bellingham in Verbindung gebracht. Eine Verpflichtung des BVB-Juwels würde die Reds oder Real Madrid aber eine beachtliche Summe kosten. Dem Boulevardblatt zufolge müssten die Spitzenklubs 2023 mit mehr als 100 Millionen Euro um die Ecke kommen.

Ein Wechsel nach der laufenden Saison ist laut "Bild" ausgeschlossen. Bellingham soll beim BVB künftig weiter eine tragende Rolle spielen. In dieser Spielzeit hat der Mittelfeldakteur bereits 37 Partien für die Schwarz-Gelben absolviert. Cheftrainer Marco Rose dürfte bei Borussia Dortmund auch in Zukunft fest mit Stammspieler Bellingham planen.