Schalke hat gleich drei Trainer-Kandidaten im Blick

Der einstige BVB-Trainer Daniel Farke wird als neuer Trainer beim FC Schalke 04 gehandelt

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 kämpft in den verbleibenden Spielen der Saison um den Aufstieg in die Bundesliga. Parallel dazu ist der Revierklub auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, der Interimslösung Mike Büskens im Sommer ablösen soll. Gleich drei Namen werden gehandelt.

Anfang März zog der FC Schalke 04 die Reißleine und entband Cheftrainer Dimitrios Grammozis von seinen Aufgaben. Prompt kursierten zahlreiche Namen von möglichen Kandidaten rund um den königsblauen Traditionsklub, der jedoch auf eine interne Lösung setzte und bis zum Saisonende Mike Büskens für die Rolle als Interimstrainer begeistern konnte.

Der Ur-Schalker springt nun schon zum dritten Mal für seinen Herzensklub in schwierigen Zeit ein. Im Sommer will Büskens zurück in seine Position als Co-Trainer rücken. Daher befindet sich Sportdirektor Rouven Schröder längst auf der Suche nach einer neuen Dauerlösung.

Nach Angaben von "Sport Bild" hat Schröder gleich drei Trainer im Blick, die ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Da wäre Stefan Leitl, seit Februar 2019 Chefcoach von Bundesligist SpVgg Greuther Fürth. Bei den Franken besitzt der Ex-Profi noch einen Vertrag bis 2023, trotz des drohenden Abstiegs des derzeitigen Tabellen-18. wird Leitl bei seinem Klub nicht in Frage gestellt.

Dem Sportblatt zufolge wäre Stefan Leitl bei einer Annäherung des FC Schalke 04 jedoch nicht abgeneigt. Möglich demnach, dass er den bevorstehenden Neuanfang der Fürther in der 2. Bundesliga nicht mitgestalten möchte. Erste Zweifel sollen daran bestehen, heißt es.

Ex-BVB-Coach derzeit ohne Anstellung

Zweiter Kandidat auf Rouven Schröders Liste ist angeblich der ehemalige Mainzer Sandro Schwarz. Beide kennen sich noch gut aus gemeinsamer Zeit bei den Rheinhessen, Schröder war es, der den Coach einst zum Cheftrainer beförderte - und 2019 entließ.

Schwarz ist seit Oktober 2020 bei Russland-Klub Dinamo Moskau angestellt, wo sein Vertrag noch bis 2024 gilt. Der 43-Jährige hatte sich - anders etwa als Lokomotive-Coach Markus Gisdol - entschieden, trotz der russischen Invasion in die Ukraine in Moskau zu bleiben.

Ein weiterer Trainer, der Russland nach Kriegsausbruch verließ, ist Daniel Farke. Der ehemalige BVB-Trainer soll nun ebenfalls beim FC Schalke 04 gehandelt werden.

Farke war bis zuletzt bei FK Krasnodar in der Verantwortung und ist nun ohne Anstellung. Der 45-Jährige habe direkten Kontakt zu Rouven Schröder, unter anderem durch das Leihgeschäft des Schalker Ozan Kabak zu Norwich City, Farkes damaligen Klub.