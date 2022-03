Überraschung: Schalke holt Ex-Coach zurück

imago sportfotodienst

Peter Hermann (li.) betreute Schalke schon 2013 bis 2014 als Co-Trainer

Der FC Schalke 04 rüstet im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga noch einmal nach und holt einen ehemaligen Trainer zurück: Peter Hermann soll die Königsblauen taktisch nach vorn bringen.

Er kennt den deutschen Fußball, die Stars der Szene und auch den FC Schalke 04 bestens: Peter Hermann.

Als Assistent von Jupp Heynckes holte Hermann zusammen mit der Vereinsikone des FC Bayern drei Deutsche Meisterschaften und 2013 auch die Champions League. Nun soll der 70-Jährige als Co-Trainer an der Seite von Interimscoach Mike Büskens dafür sorgen, dass der FC Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga zurückkehrt.

Nach Informationen von "Bild" hat der Revierklub Hermann vom DFB losgeeist. Dort war der Fußball-Fachmann bisher Co-Trainer von Christian Wörns bei der U20.

In Gelsenkirchen wird von Hermann nun erwartet, die S04-Stars taktisch nach vorn zu bringen und zudem perfekt auf die anstehenden Gegner vorzubereiten. Der 70-jährige gilt - anders als Büskens - als Taktik-Experte und ist erfahren in der Analyse. Der Chefcoach hingegen ist als Motivator gefragt.

Noch keine Bestätigung vom FC Schalke 04

Am Donnerstag soll Herrmann laut dem Bericht zur Mannschaft stoßen und erstmals mit auf dem Trainingsplatz stehen. Dort war er bereits in der Saison 2013/2014 Dauergast unter dem damaligen Fußballlehrer Jens Keller. Als dieser nur wenige Monate nach Beginn seiner zweiten Spielzeit in Königsblau gehen musste, wurde auch Hermann beurlaubt.

Nun also das Comeback beim Tabellenvierten der 2. Bundesliga, der einen Punkt Abstand auf den Relegationsrang und weitere drei Zähler Rückstand auf Platz eins und zwei hat.

Bislang hat sich der FC Schalke 04 offiziell noch nicht zu den Spekulationen um Peter Hermann geäußert. Der Aufstiegsaspirant dürfte die Personale jedoch in Kürze bestätigen.

Für die Knappen steht am Freitagabend das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden an (18:30 Uhr). Dann vermutlich mit Herrmann neben Büskens auf der Bank.