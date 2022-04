Bericht: Nagelsmann imponiert Bayern-Macher Hoeneß

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Julian Nagelsmann folgte beim FC Bayern auf Hansi Flick

Julian Nagelsmann geht mit dem FC Bayern in die entscheidenden Saisonwochen. Noch hat der Cheftrainer in seiner ersten Spielzeit in München die Chance auf zwei Titel. Innerhalb des Klubs genießt der Nachfolger von Hansi Flick aber wohl schon jetzt ein hohes Standing.

In der Bundesliga steht der FC Bayern angesichts des komfortablen Vorsprungs von neun Punkten auf Borussia Dortmund kurz vor dem Gewinn der zehnten Meisterschaft in Folge. Deutlich spannender geht es in der Champions League zu, wo die Münchner am Mittwoch (21 Uhr) im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Villarreal gastieren.

Der FC Bayern geht dabei als klarer Favorit in das Duell mit dem amtierenden Europa-League-Sieger. Umso größer ist der Druck, der auf der Mannschaft und Trainer Julian Nagelsmann lastet.

FC Bayern: Nagelsmanns Art imponiert Ex-Präsident Hoeneß

Doch generell genießt der 34-Jährige beim deutschen Rekordmeister ein hohes Ansehen. Laut "kicker" schätzen die Verantwortlichen des FC Bayern Nagelsmann in "höchstem Maße". Demnach werde der ehemalige Hoffenheimer und Leipziger als "Ideallösung" gesehen.

Dass Nagelsmann beim FC Bayern "keine kommunikativen Ausflüchte" sucht und zu seiner Meinung steht, imponiere unter anderem Ex-Vereinspräsident Uli Hoeneß.

Dem Fachmagazin zufolge würde sich der Bayern-Macher sich "diese öffentliche Präsenz und selbstbewusste Marschroute auch von der neuen Führungsetage wünschen".

Nagelsmann hofft auf Verbleib von Bayern-Quintett

Zudem soll Nagelsmann auch bei den Vertragsgesprächen mit Corentin Tolisso (Vertrag bis 2022), Serge Gnabry, Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski (alle bis 2023) mitmischen.

So spricht der Coach angeblich viel mit dem Quintett und hofft darauf, auch in der kommenden Saison mit ihnen zusammenarbeiten. Eine Entscheidung ist bislang aber noch nicht gefallen.