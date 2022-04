Effenberg plädiert für BVB-Umbruch - "Gefahr" bei Haaland

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Stefan Effenberg empfiehlt dem BVB einen Umbruch

Stefan Effenberg empfiehlt Borussia Dortmund einen großen Kader-Umbruch im Sommer. In Bezug auf den wechselwilligen BVB-Torjäger Erling Haaland wachsen die Zweifel des früheren Nationalspielers.

Nach dem 1:4-Heimdebakel gegen RB Leipzig hängt bei Borussia Dortmund der Haussegen schief.

In den Pokal-Wettbewerben liegt ohnehin eine desaströse Saison hinter dem BVB. Im Saison-Endspurt droht sich nun auch die Bilanz in der Bundesliga ins Negative zu drehen.

Zwar belegt der BVB nach wie vor Platz zwei. Bayer Leverkusen und Leipzig schielen aber ebenfalls noch auf die Vize-Meisterschaft. Der FC Bayern ist mit neun Punkten Vorsprung ganz vorne längst enteilt.

Stefan Effenberg: BVB muss "an den Kader ran"

Um in der kommenden Saison wieder konkurrenzfähiger zu sein, braucht es nach Ansicht von Stefan Effenberg frisches Personal in Dortmund.

"Jetzt muss man an den Kader ran: Man muss herausfiltern, mit wem man noch weiterarbeiten kann. Wer ist bereit und wer nicht? Auf wen kann man sich noch verlassen, von wem muss man sich trennen?", schrieb der Vize-Europameister von 1992 in seiner "Sport1"-Kolumne.

Effenberg ergänzte: "Da sind einige Spieler mit großen Namen, von denen muss man sich vielleicht trennen - auch als Zeichen an die Fans, dass es so nicht weitergeht."

BVB: Diese "Gefahr" droht im Haaland-Poker

Der gegen RB schwache Erling Haaland brauche nach seinem erneuten mehrwöchigen Verletzungsausfall "nun auch wieder Zeit, um seinen Rhythmus zu finden", so Effenberg.

Der 53-Jährige vermutet eine Auswirkung von Haalands Verletzungsanfälligkeit auf den Wechsel-Poker um den 21 Jahre alten Norweger. "Ich könnte mir vorstellen, dass sich der eine oder andere Verein das noch mal überlegen wird mit Haaland. Denn: Wenn du in so jungen Jahren schon so viele Spiele nicht mitmachst , dann ist das vielleicht auch eine Gefahr für die Zukunft", so Effenberg.

Es gehe bei Haaland nicht um "Kleingeld, sondern über enorme Summen. So oder so lege ich mich aber fest, dass Haaland den Verein verlässt - weil er ja auch nicht die erhoffte Entwicklung im Verein sieht."