Seile, Ringe und Medizinbälle: So schleift Magath die Hertha

IMAGO/Moritz Mueller

Rettet Felix Magath Hertha BSC vor dem Absturz in die 2. Bundesliga?

Vor rund drei Wochen übernahm Felix Magath das Ruder bei Hertha BSC. Dass die Mission Klassenerhalt keine leichte werden würde, war dem Trainer von Anfang an bewusst. Wie groß die Berliner Baustelle wirklich ist, überraschte ihn offenbar trotzdem. Entgegenwirken will er dem mit altbekannten Mitteln.

Als Trainer eilt Felix Magath seit Jahren der Ruf voraus, ein echter "Schleifer" der alten Schule zu sein. Heißt: Hartes Training ist die Grundlage für den Erfolg. Und genau auf dieses Rezept greift der 68-Jährige nun auch bei der Hertha aus Berlin zurück.

Wie die "Sport Bild" berichtet, läuft das Magath-Training in der Hauptstadt in etwa so ab, wie vorher zu erwarten war: mit höchster Intensität und dem Fokus auf Grundlagen. Dazu greift der Trainer auch in eine jahrealte Trickkiste, lässt seine Spieler Seile hochklettern, an Ringen trainieren und Medizinbälle stemmen.

Um die Profis immer "auf Sendung" zu halten und nicht in einen Alltagstrott verfallen zu lassen, greift Magath der "Sport Bild" zufolge zu einem weiteren Trick. Demnach teilt der Trainer seinen Spielern die Trainingszeiten mitunter erst beim gemeinsamen Frühstück mit. So wolle er die Spannung hochhalten, heißt es.

Hertha-Auftritt in Leverkusen hat Magath erschreckt

Dass diese Maßnahmen nötig sind, haben die Berliner Auftritte in den vergangenen Monaten deutlich gemacht. Magath selbst konnte sich beim 1:2 in Leverkusen einen hautnahen Eindruck vom teils desaströsen Zustand der Mannschaft machen. Wie das Team versuchte, mit der Werkself mitzuhalten, habe Magath erschreckt, schreibt die "Sport Bild".

Statt mit einer technisch stärkeren Mannschaft mitzuspielen erwartet Magath "Kampfgeist" und "giftige Zweikampfführung". Eingeimpft werden soll diese den Profis beim täglichen Training. Gefruchtet haben die Maßnahmen bisher aber nur bedingt.