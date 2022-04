Burnout-gefährdet? Nagelsmann gewährt ehrlichen Einblick

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Julian Nagelsmann gewährte einen seltenen Einblick in sein Innenleben

Wohl bei keinem anderen Fußball-Klub in Deutschland wird so genau hingesehen wie beim FC Bayern. Die Münchner stehen unter Dauerbeobachtung, jeder Fehler, jede Niederlage wird umgehend öffentlich aufbereitet und ausgeschlachtet. Dass ausgerechnet der Job des Cheftrainers daher nichts für zartbesaitete Gemüter ist, versteht sich quasi von selbst. Julian Nagelsmann hat jetzt über die besonderen mentalen Herausforderungen beim FC Bayern gesprochen.

"Ich habe tatsächlich mal Tests machen lassen zum Burnout-Risiko", verriet der Coach der Münchner in einem Interview bei "Amazon Prime" vor dem Champions-League-Duell des FC Bayern mit dem FC Villarreal.

"Da machst du IQ-Tests, Stress-Resistenz-Tests gegen verschiedenste visuelle und auditive Reize. Und dann gibts so Test-Protokolle, die dir dann eine prozentuale Wahrscheinlichkeit rausspucken, dass du irgendwann ein Burnout kriegst oder nicht", berichtete der 34-Jährige weiter, der umgehend ergänzte: "Ich bin da bei null Prozent. Ich bin da bei null Prozent. Es gibt wirklich wenige Menschen, die bei null Prozent sind. Ich hoffe, die Maschine behält recht."

Julian Nagelsmann hatte den deutschen Rekordmeister im letzten Sommer übernommen, peilt mit den Münchnern seine persönlich erste Deutsche Meisterschaft in der laufenden Spielzeit an.

Persönliches Gespräch mit Rangnick über das Thema Burnout

Zuletzt hatte unter anderem der Fall Max Eberl für große Aufregung in der deutschen Fußball-Landschaft gesorgt. Der langjährige Gladbach-Manager hatte sich aufgrund einer mentalen Erschöpfung aus der sportlichen Verantwortung bei Borussia Mönchengladbach zurückgezogen.

"Für alle, die es [Burnout, Anm. d. Red.] haben: Ich glaube, das ist ein furchtbares Gefühl. Ich habe da auch mal mit Ralf [Rangnick, d. Red.] drüber gesprochen. Man muss halt dann versuchen außen rum, die Dinge so zu steuern, um das Risiko, das dann irgendwann kommt oder ausbricht, möglichst gering zu halten."

Mit Ralf Rangnick arbeitete Nagelsmann einst in seiner Zeit bei RB Leipzig zusammen, als er selbst Cheftrainer und Rangnick Head of Sport and Development Soccer bei den Sachsen war.

Rangnick hatte einst seinen Trainer-Job beim FC Schalke im Jahr 2011 aufgrund eines Erschöpfungssyndroms aufgegeben.