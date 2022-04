Rummenigge mit pikantem "Ratschlag" für Nagelsmann

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Karl-Heinz Rummenigge stört sich an öffentlichen Debatten rund um den FC Bayern

Für Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kommt das blamable Aus des FC Bayern in der Champions League zur Unzeit. Denn: In dieser Phase der Saison werden in München auch wichtige Vertragsgespräche mit den Spielern geführt. Diesbezüglich hat Rummenigge zudem einen klaren Rat an die aktuelle Führung und an Cheftrainer Julian Nagelsmann parat.

Karl-Heinz Rummenigge saß beim bitteren 1:1 im Rückspiel gegen den FC Villarreal auf der Tribüne der Allianz Arena. "Das ganze Stadion war wie in einer Schockstarre", bekannte der 66-Jährige im Gespräch mit "Bild". Der Konter der Spanier, den Samuel Chukwueze in der 88. Minute zum Ausgleich vollendete, sein "ein Stich ins Herz" gewesen.

Im Anschluss an das frühe Aus in der Königsklasse begannen prompt die vielen Diskussionen rund um den FC Bayern. Neben Cheftrainer Julian Nagelsmann rückte vor allem der aktuelle Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn ins Zentrum der Kritik.

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge will kein "Öl ins Feuer gießen"

Der frühere Torwart-Titan hatte das Viertelfinal-Aus eher nüchtern kommentiert, was angesichts der Enttäuschung über die Leistung des Rekordmeisters bei Beobachtern Fragen aufwarf.

Rummenigge wollte sich derweil keinen Seitenhieb gegen seinen Nachfolger erlauben. "Es nützt doch überhaupt nichts, Öl ins Feuer zu gießen. Ich denke, dass die Enttäuschung bei Oliver von allen, die im Stadion saßen, mit am größten war."

Gleichwohl skizzierte er, wie schwerwiegend die Folgen des Königsklassen-K.o. für die kommenden Wochen und Monate beim FC Bayern sind: "Es geht um so vieles, um finanzielle Einnahmen, um das Image, um Gespräche mit Spielern wegen Vertragsverlängerungen, und, und, und. Da kommt so eine Niederlage zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt."

Rummenigges Ratschlag: Jeder auf seine Kompetenzen beschränken

Das frühe Scheitern in der Champions League sei jedoch nicht auf mangelnde Qualität des Spielermaterials zurückzuführen. "Im Kader des FC Bayern stehen 18 Spieler, die voraussichtlich an der WM teilnehmen", sagte Rummenigge und ergänzte: "Das Ausscheiden liegt nicht an der Kader-Qualität."

Rummenigge hatte bis zum Sommer 2021 maßgeblichen Anteil an der Zusammenstellung der Mannschaft des deutschen Rekordmeisters.

"Eine Sache", störe ihn jedoch derzeit, sagte Rummenigge: "Es ist der Eindruck entstanden, als würden permanent nur noch Vertragsgespräche stattfinden, und das alles wird andauernd öffentlich debattiert. Das ist nicht gut, das ist nicht hilfreich in so einer Phase der Saison. Hier muss man ein Procedere finden, das nicht permanent das Klima stört."

Auf die Frage, wie er die Arbeit von Nagelsmann beurteile, antwortete der langjährige Macher des FC Bayern vielsagend: "Wenn ich dem FC Bayern grundsätzlich einen Ratschlag erteilen dürfte, und das gilt übrigens im Fußball allgemein, dann den, dass sich jeder im Verein auf seine Kompetenzen beschränkt. Dinge wie beispielsweise Vertragsverlängerungen sind Angelegenheit des Vorstands und Aufsichtsrats."