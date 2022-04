Verhältnis zwischen Gladbach-Stars und Hütter "zerrüttet"

IMAGO/Revierfoto

Adi Hütter ist bei Gladbach wohl nicht unumstritten

Bei Borussia Mönchengladbach herrscht nach der Derbypleite gegen den 1. FC Köln schlechte Stimmung. Auch innerhalb des Teams ist die Atmosphäre angeblich nicht die beste. So soll das Verhältnis zwischen der Mannschaft und Trainer Adi Hütter angespannt sein.

Als Anwärter auf die internationalen Wettbewerbe gestartet, befindet sich Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga vier Spieltage vor dem Saisonende im tristen Mittelfeld wieder. Besonders die beiden Niederlagen in den Derbys gegen den 1. FC Köln (1:4, 1:3) sorgen bei den eigenen Fans für Unmut.

Intern wächst derweil wohl die Kritik an Cheftrainer Adi Hütter. "Sky" zufolge ist das Verhältnis zwischen der Gladbacher Mannschaft und dem Österreicher "seit einiger Zeit zerrüttet". Demzufolge sind Hütters Arbeit und Auftreten "inzwischen immer öfter Thema in der Kabine".

So soll die Fohlen-Elf ihrem Coach gleich mehrere Vorwürfe machen. Die Intensität im Training sei nicht hoch genug. Der Trainingsplan soll "sehr vorhersehbar sein, viele Übungen Woche für Woche einfach nur wiederholt werden".

Zudem fehle Hütter das Fingerspitzengefühl im Umgang mit Spielern. Der 52-Jährige tritt in den Gesprächen angeblich "eher unterkühlt als emotionalisierend" auf, was das Betriebsklima in Gladbach trüben soll.

Gladbach-Reservisten hadern offenbar mit Hütter

Die Anzahl der Kritiker sei in der Kabine selbst nach dem zwischenzeitlichen Hoch nicht geringer geworden. Dass Hütter zu Saisonbeginn Florian Neuhaus vor der ganzen Mannschaft anzählte, hätten viele Akteure bis heute nicht vergessen, heißt es.

Die Reservisten sollen außerdem unzufrieden sein, dass ihr Cheftrainer beim Spielersatztraining "nie auf dem Platz steht". Darüber hinaus moniert die Mannschaft offenbar die mangelnde taktische Variabilität.

Noch scheint Hütter in Gladbach nicht zu wackeln, doch laut "Sky" wären Führungsspieler nicht mehr überrascht, wenn Gladbach mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen will. Aktuell wird Ruben Amorim bei der Borussia gehandelt.