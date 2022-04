Überraschender Twist im Vertragspoker um Bayern-Duo

Revierfoto via www.imago-images.de

Thomas Müller und Manuel Neuer werden wohl beim FC Bayern verlängern

Thomas Müller und Manuel Neuer gehören ohne Frage zu den Lichtgestalten des FC Bayern, beide prägen die Erfolgsgeschichte des deutschen Rekordmeisters seit über einer Dekade, beide zeigen auch in hohen Jahren noch überragende Leistungen, aber beide stehen auch nur noch bis zum Sommer 2023 unter Vertrag. Das soll sich bald ändern - eine durchaus überraschende Entwicklung inbegriffen.

Während es zuletzt zwar immer hieße Neuer und Müller wären einem Verbleib beim FC Bayern durchaus wohlgesinnt, Knackpunkt der Verhandlungen sollen allerdings das Gehalt und vor allem die Vertragslaufzeit sein. Eine Hürde scheint nun aber aus dem Weg geräumt.

Das Duo soll in den vergangenen Wochen mit dem FC Bayern über eine Verlängerung um ein Jahr bis Ende Juni 2024 verhandelt haben. Das berichtet der "kicker". Vor allem bei Neuer hieß es zuvor mehrfach, der Keeper fordere einen Kontrakt bis 2025.

Die finale Einigung steht dem Fachmagazin zufolge zwar noch aus, "doch die Aussichten auf Einigung seien gut", es sind nur noch Details zu klären, heißt es.

FC Bayern stellt weitere Spielzeit in München in Aussicht

Bei den Gesprächen soll man sich zudem darauf geeinigt haben, dass man sich 2023, "die entsprechende Leistung vorausgesetzt", erneut zusammensetzt und erneut um eine Spielzeit verlängert. Der 32-jährige Müller will dem "kicker" zufolge ohnehin erst mit 35 die Fußball-Schuhe an den Nagel zu hängen, Neuer (36) will die Entscheidung von seinem körperlichen Zustand abhängig machen.

Müller spielt seit über zwei Jahrzehnten für den Bundesliga-Primus, im Jahr 2008 debütierte er in der Fußball-Bundesliga, 2022 dürfte er mit dem Gewinn seiner elften deutschen Meisterschaft zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Der Weltmeister von 2014 zählt zu den Top-Verdienern im Kader. Neuer spielt seit Sommer 2011 in München.