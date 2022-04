Kritisierter Nagelsmann bekommt prominente Unterstützung

IMAGO

Ottmar Hitzfeld coachte sowohl den BVB als auch den FC Bayern mehrfach zum Deutschen Meister

Lässt er die falschen Spieler spielen? Hat er das falsche System gewählt? Ist er gar der falsche Mann für den Cheftrainer-Posten beim FC Bayern? Die Kritik an Julian Nagelsmann wurde spätestens nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Villarreal hörbar. Jetzt hat einer Partei pro Nagelsmann ergriffen, der es wissen muss: der siebenmalige Meistertrainer Ottmar Hitzfeld.

Vor dem direkten Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Vereine FC Bayern und Borussia Dortmund am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) betonte der 73-Jährige im Gespräch mit "Sky", dass er persönlich keine Zweifel am 34-jährigen Cheftrainer der Münchner habe.

"Die Kritik an Julian Nagelsmann ist fehl am Platz. Man kann nicht alle Spiele gewinnen. Er macht aus meiner Sicht einen tollen Job und hat eine tolle Persönlichkeit. Er ist der richtige Trainer für diese Mannschaft", stellte Hitzfeld fest.

Hitzfeld lobt die Transfers des FC Bayern

Wettbewerbsübergreifend hat der FC Bayern in der laufenden Saison bereits sechs Spiele verloren, ein ungewöhnlich hoher Wert für den Rekordmeister im Vergleich zu den letzten Jahren. Hitzfeld zeigte sich dennoch von der Qualität der Münchner, die am Samstag zum zehnten Mal in Serie Deutscher Meister werden können, überzeugt.

"Die Bayern haben eine hervorragende Mannschaft und sie haben großartige Transfers getätigt", so die Feststellung des ehemaligen Schweizer Nationaltrainers.

Im Duell mit dem BVB, den Hitzfeld zwischen 1991 und 1997 zu zwei Meistertiteln und einem Champions-League-Sieg führte, sieht er den Bundesliga-Spitzenreiter daher auch im Vorteil: "Es wird ein offenes Spiel, aber die Bayern sind immer noch der Favorit. Dortmund kann in diesem Spiel aber viel an Mentalität, Sympathie und Prestige gewinnen."

Mit dem FC Bayern hatte Hitzfeld in zwei Amtszeiten insgesamt fünfmal die Deutsche Meisterschaft gewonnen.