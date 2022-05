BVB steht Macht-Umbruch in der Kabine bevor

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Emre Can, Mats Hummels und Marco Reus müssen um ihren Stammplatz beim BVB bangen

Aufgrund der enttäuschenden Saison steht bei Borussia Dortmund alles auf dem Prüfstand. Der Druck auf die BVB-Verantwortlichen steigt, in der Kabine steht wohl ein Macht-Umbruch bevor.

Laut "Sport Bild" steht vor allem Trainer Marco Rose in der kommenden Saison in der Bringschuld. Demnach halten die BVB-Bosse an dem Trainer fest, weil sie wissen, dass das Hauptproblem in der Mannschaft liegt. In der Spielzeit 2022/2023 müsse Rose allerdings liefern, Blamagen dürfe sich der Coach nicht mehr leisten.

Auch der neue Sportdirektor Sebastian Kehl darf sich dem Bericht zufolge keine Fehltritte erlauben. Transfer-Flops dürfe es unter dem Nachfolger von Michael Zorc nicht geben. Eingetütet hat der BVB bereits die Transfers von den beiden Nationalspielern Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Stürmer Karim Adeyemi soll kurz vor einer Unterschrift stehen.

Zudem sollen zahlreiche Spieler den BVB verlassen. Auf der Streichliste tauchen die Namen von Nico Schulz, Emre Can, Julian Brandt und Thorgan Hazard (alle Vertrag bis 2024) auf. Unklar ist allerdings, ob Abnehmer für das Quartett gefunden werden.

Weniger schwer dürfte sich ein Verkauf von Manuel Akanji gestalten. Zahlreichen Klubs wie dem FC Arsenal oder Juventus Turin wird Interesse an dem Schweizer nachgesagt. Der BVB ruft angeblich 25 Millionen Euro für den Abwehrspieler auf.

Macht-Umbruch in der Kabine des BVB

Dem Bericht zufolge steht dem BVB außerdem ein Macht-Umbruch in der Kabine bevor. Demnach wird die Hierarchie völlig neu verteilt.

Aktuell besteht der Mannschaftsrat aus Marco Reus, Mats Hummels, Emre Can, Manuel Akanji und Axel Witsel.

Akanji und Witsel werden den BVB aller Voraussicht nach verlassen. Can, Hummels und Reus konnten sportlich in dieser Saison nicht überzeugen, ihnen droht dem Blatt zufolge sogar der Verlust ihres Stammplatzes.