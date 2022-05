"Alles geklärt": Erster Bayern-Neuzugang perfekt?

IMAGO/Ajax Amsterdam v Feyenoord Rotterdam

Noussair Mazraoui (l.) wechselt wohl zum FC Bayern

Steht der erste Sommer-Neuzugang des FC Bayern bald fest? Laut einem Medienbericht sind sich die Münchner mit Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam einig. Schon bald könnte der Transfer offiziell bestätigt werden.

Laut "Bild" hat der FC Bayern mit Noussair Mazraoui "alles geklärt". Selbst die medizinischen Checks sollen bereits stattgefunden haben. Da der Vertrag des Rechtsverteidigers bei Ajax Amsterdam im Sommer ausläuft, steht einem Wechsel an die Isar somit wohl nichts mehr im Wege.

Dem Boulevardblatt zufolge soll Mazraoui beim FC Bayern künftig rund acht Millionen Euro im Jahr verdienen. Wie lange das Arbeitspapier des 24-Jährigen laufen soll, ist derweil noch nicht bekannt.

Mazraoui könnte beim FC Bayern ab der kommenden Spielzeit die Rechtsverteidiger-Position bekleiden, wo momentan noch Benjamin Pavard gesetzt ist. Dem 26 Jahre alten Franzosen, der sich selbst als Innenverteidiger sieht, winkt fortan ein Platz in der Abwehrmitte.

Mazraoui hat sich bei Ajax Amsterdam in dieser Saison mit starken Leitungen in das Rampenlicht gespielt. Auch dem FC Barcelona wurde in den vergangenen Wochen immer wieder Interesse am marokkanischen Nationalspieler nachgesagt. Doch offenbar hat sich Mazraoui für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden.

Kommt auch Gravenberch zum FC Bayern?

Mit Ryan Gravenberch sowie Jurrien Timber soll der Bundesligist noch zwei weitere Ajax-Stars im Blick haben.

Besonders bei Gravenberch soll es schon ernst sein. Wie "Bild" erfahren haben will, sind bezüglich des zentralen Mittelfeldspielers "letzte Details in Sachen fixer Ablöse und Bonuszahlungen" zu klären.

Zuletzt hakte es angeblich wie so oft wegen dem Geld. Der niederländische Meister soll rund 35 Millionen Euro fixe Ablöse für den 19-Jährigen gefordert haben. Eine Summe, die der FC Bayern so wohl nicht zahlen will.