Falschmeldung um BVB-Flirt Hlozek aufgedeckt

Michal Kamaryt via www.imago-images.de

Adam Hlozek könnte zum BVB wechseln

Erling Haalands bevorstehender Transfer zu Manchester City sorgt bei Borussia Dortmund weiter für Aufruhr. Ein Nachfolger muss her. Vor allem um Sturmtalent Adam Hlozek von Sparta Prag brodelt die BVB-Gerüchteküche kontinuierlich - und anscheinend nicht immer zuverlässig.

Im "Sport1"-Podcast "Die Dortmund-Woche" wurde jetzt mit einer Falschmeldung aufgeräumt. Zuletzt hatte es nämlich geheißen, Hlozek sei gemeinsam mit seinem Berater an Bord eines Flugzeugs mit Reiseziel Deutschland, konkret Düsseldorf, gesichtet worden.

Nach "Sport1"-Angaben war diese Meldung allerdings nicht korrekt. Hlozek soll sich unverändert in Tschechien bei seinem aktuellen Klub aufhalten. Sparta ist noch bis zum 15. Mai in der Meisterrunde gefordert und steht außerdem am 18. Mai im Pokalfinale gegen den 1. FC Slovacko.

Bis dahin will Hlozek seinen vollen Fokus auf seinen derzeitigen Arbeitsgeber richten und keine Verhandlungen über einen möglichen Wechsel zum BVB oder einem anderen Klub führen, heißt es weiter.

Adam Hlozek für 20 Millionen Euro zum BVB?

Eine Entscheidung, ob der Mittelstürmer für die kolportierten 20 Millionen Euro Ablöse zum BVB wechselt, fällt dementsprechend also frühestens in eineinhalb Wochen. Dann dürfte der Haaland-Transfer nach Manchester längst in trockenen Tüchern sein.

Grundsätzlich, so heißt es in dem Podcast weiter, soll sich der BVB den Hlozek-Deal aber sehr gut vorstellen können - und laut Medienberichten soll auch das umworbene Offensiv-Talent einem Wechsel nach Dortmund offen gegenüber stehen.

Sollten die Schwarz-Gelben also tatsächlich Ernst machen beim tschechischen Nationalspieler, stehen die Chancen gut, ihn auch verpflichten zu können.

Das nötig Potenzial für eine erfolgreiche Ära in Schwarz und Gelb scheint das Transferziel mitzubringen: Hlozek bringt es als 19-Jähriger bereits auf 103 Erstliga-Spiele in Tschechien und erzielte dabei 33 Tore.