BVB vor Verpflichtung von neuem Torhüter

IMAGO/Joachim Sielski

Alexander Meyer wechselt wohl zum BVB

Borussia Dortmund steht offenbar vor einer überraschenden Verpflichtung auf der Torwart-Position. Ein Keeper ohne Bundesliga-Erfahrung wechselt zum BVB.

In seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund hat sich Gregor Kobel als sicherer Rückhalt erwiesen. Auch 2022/23 wird der Schweizer der Platzhirsch im Kasten des BVB sein.

Die Hierarchie hinter dem 24-Jährigen ist aber noch mit einigen Fragezeichen versehen.

Dass die langjährige Stammkraft Roman Bürki den Verein im Sommer Richtung USA verlassen würde, stand bereits seit Monaten fest. Kürzlich folgte schließlich auch Marwin Hitz dem Beispiel seines Landmannes. Den Schweizer zieht es zurück in die Heimat zum FC Basel.

BVB mit überraschender Lösung auf der Torhüter-Position

Ein neuer Schlussmann musste angesichts dieses Aderlasses her. In diesem Zusammenhang brachte der "kicker" jüngst einen Namen ins Spiel, den zuvor wohl nur Experten auf der Liste hatten: Alexander Meyer vom Zweitligisten Jahn Regensburg.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, haben sich der 31-Jährige und der BVB inzwischen sogar schon auf die Rahmendaten eines ablösefreien Transfers geeinigt. Mehr noch: Meyer weilt bereits in Dortmund, um seinen Wechsel endgültig abzuwickeln.

Am Mittag veröffentlichte "Sky" Bilder von Meyers Ankunft am Trainingszentrum in Dortmund-Brackel, wo letzte Details besprochen und der Medizin-Check vorgenommen werden sollen. Auch "Bild" sowie die "Ruhr Nachrichten" bestätigen die Informationen.

Meyer war im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart zu Jahn Regensburg gewechselt, wo er seither die unumstrittene Nummer eins war und insgesamt 101 Mal im Unterhaus das Tor hütete.

Zuvor stand er beim Hamburger SV, dem TSV Havelse und Energie Cottbus unter Vertrag. Einen Einsatz in der Bundesliga weist die Karriere des 1,95-Meter-Hünen bislang allerdings noch nicht auf.