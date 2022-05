Haaland verteilt Luxus-Geschenke zum BVB-Abschied

IMAGO/nordphoto GmbH / Rauch

Erling Haaland beschenkte seine Mitspieler zum Abschied vom BVB

Nach zweieinhalb Jahren bei Borussia Dortmund verlässt Erling Haaland den BVB in Richtung Manchester City. Für Abschiedsgeschenke griff der Stürmer nun tief in die Tasche.

Wie die "Bild" berichtet, hat Haaland seinen insgesamt 33 Dortmunder Teamkollegen zum Abschied eine Rolex-Uhr (Modell Submariner) mit Gravur geschenkt. Kostenpunkt pro Stück: 13.000 bis 15.000 Euro.

Auch sämtliche Trainer, Köche, Ärzte und Betreuer sollen reich beschenkt worden sein. So erhielten alle Mitarbeiter eine Omega-Uhr (Modell Speedmaster Professional) im Wert von 5000 bis 7000 Euro.

Die Uhren sollen in Spezialboxen verpackt gewesen sein, auf der drei Fotos zu sehen sind: eins mit Haalands Rückennummer neun, eins zeigt den Stürmer beim Jubeln und eins mit dem DFB-Pokal in seinen Händen. Verziert wurde die Box mit dem Schriftzug "EHB (Erling Braut Haaland) von 2020 bis 2022".

Die Geschenke seien von zwei Limousinen aus den Niederlanden angeliefert worden, für jeden Beschenkten habe es zudem einen persönlichen Anprobier-Service gegeben.

Seinen Abschied vom BVB ließ sich Haaland also rund 500.000 Euro kosten. Solche Luxus-Geschenke kann sich der Norweger aber auch leisten. Bei Manchester City soll der 21-Jährige künftig 24 Millionen Euro im Jahr einstreichen.

Haaland verabschiedet sich emotional von den BVB-Fans

Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich Haaland emotional von den BVB-Fans verabschiedet. "Es war nicht weniger als eine Freude und eine Ehre, dieses Trikot zu tragen", schrieb der 21-Jährige auf Instagram und richtete sich nach dem Spiel in einem Video auch auf Deutsch an die Anhänger.

"Ich habe unvergessliche Momente erlebt, habe besondere Menschen kenngelernt und außergewöhnliche Mitspieler - nicht zu vergessen die Fans, die immer unser Extra-Mann auf dem Platz waren. Die Gelbe Wand ist wahrlich unglaublich und etwas, das man mindestens einmal in seinem Leben erlebt haben muss. Ich werde nie etwas davon vergessen. Danke an euch alle", fuhr Haaland in seinem emotionalen Post fort.