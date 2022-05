Matthäus begrüßt Entlassung von Rose beim BVB

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Lothar Matthäus analysiert den Trainerwechsel beim BVB

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat Verständnis für die Entlassung von Trainer Marco Rose bei Borussia Dortmund geäußert.

"Ein bisschen überraschend kam es schon, aber nachvollziehbar, weil die Ziele in Dortmund anders gesteckt waren und die sind bei weitem nicht erreicht worden - vor allem die Präsentation auf dem Platz und die Defensiv-Arbeit", sagte der "Sky"-Experte zur Entscheidung des BVB, die am Freitag nach einer vorangegangenen Saisonanalyse gefallen war.

Matthäus ergänzte: "Wenn die Ergebnisse gestimmt hätten, wäre die Entscheidung um Rose am Freitag anders gefallen. Die Leistung auf dem Platz hat eben bei diesem Potenzial in der Mannschaft nicht immer gestimmt. Die Summe der Niederlagen, der Enttäuschungen und vor allem der schlechten Spiele - auch zuhause - war einfach zu hoch. Daher für mich verständlich, dass man sich für einen Neuanfang entschieden hat."

BVB enttäuscht vor allem in den Pokal-Wettbewerben

Rose hatte mit dem BVB zwar den Vizemeister-Titel in der Bundesliga erreicht, war im Duell mit dem FC Bayern unter dem Strich aber chancenlos. Zudem waren die ambitionierten Borussen unter Roses Regie in der Champions League, der Europa League sowie im DFB-Pokal früh gescheitert.

"Nach dieser Saison kann es eigentlich nur besser werden, vor allem in den Pokal-Wettbewerben", sagte Matthäus.

Als Roses Nachfolger steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge dessen Vorgänger Edin Terzic bereit, der den BVB 2020/2021 als Interimscoach zum Pokal-Sieg führte.

"Er ist in der Mannschaft und bei den Fans gut angekommen. Er wird das Vertrauen der Verantwortlichen in den nächsten Monaten genießen, vielleicht auch in den nächsten Jahren. Er kennt den Verein in- und auswendig", lobte Matthäus den mutmaßlich künftigen Dortmunder Cheftrainer, der zuletzt als Technischer Direktor des BVB fungiert hatte.

BVB unter Edin Terzic wieder "näher" am FC Bayern?

"Ich weiß nicht, ob dieser neue Job ihn voll zufrieden gestellt hat. Terzic braucht diesen Geruch des Grases, er braucht das Gefühl, in der Kabine zu stehen und seine Ansprachen zu halten", sagte Matthäus.

Terzic werde beim BVB in der kommenden Saison "eine Mannschaft zur Verfügung haben, die, wenn sie die Leistungen abrufen wird, auch näher an Bayern München herankommen wird", prophezeite der 61-Jährige.