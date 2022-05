Deshalb will Gladbach Favre verpflichten

ULMER via www.imago-images.de

Lucien Favre soll neuer Gladbach-Trainer werden

Borussia Mönchengladbach steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung von Lucien Favre. Der designierte Cheftrainer soll am Niederrhein auf Adi Hütter folgen - und für eine neue taktische Ausrichtung sorgen.

Bei Borussia Mönchengladbach wird es in diesem Sommer viele Veränderungen geben. Die wichtigste Personalie ist dabei die Suche nach einem neuen Übungsleiter. Mit Lucien Favre haben die Verantwortlichen um Sportdirektor Roland Virkus bereits einen Kandidaten ausgemacht, eine Unterschrift fehlt derzeit noch.

Favre kennt den Klub bestens, arbeitete er doch zwischen 2011 und 2015 schon einmal erfolgreich am Niederrhein. Damals machte der 64-Jährige aus einem Abstiegskandidaten einen Champions-League-Teilnehmer.

Ganz so schlimm ist die Ausgangslage für den Schweizer dieses Mal nicht, wenngleich die Borussia auf eine enttäuschende Spielzeit zurückblickt. Platz zehn in der Bundesliga genügt nicht den eigenen Ansprüchen. Favre soll Gladbach wieder in höhere Tabellenregionen führen, so zumindest der Plan.

Laut "Sport Bild" erhoffen sich die Verantwortlichen vom Trainer-Routinier auch eine Kurskorrektur. Während Adi Hütter und dessen Vorgänger Marco Rose großen Wert auf ein schnelles Umschaltspiel legten, steht Favre für Ballbesitzfußball. Diese Taktik passe besser zur aktuellen Mannschaft, lautet offenbar der Gedanke.

Steht Gladbach ein Umbruch bevor?

Zudem soll Favre die Anfälligkeit in der Defensive in den Griff bekommen. Mit 61 Gegentoren kassierte Gladbach in der abgelaufenen Bundesliga-Saison gar acht Treffer mehr als Absteiger Arminia Bielefeld.

Möglicherweise muss Favre zudem die Folgen eines personellen Umbruchs managen. Dem Sportblatt zufolge gelten Breel Embolo und Marcus Thuram (beide Vertrag bis 2023) weiterhin als Verkaufskandidaten. Alassane Pléa, Ramy Bensebaini oder Jonas Hofmann wurden in der Vergangenheit ebenfalls mit anderen Klubs in Verbindung gebracht.