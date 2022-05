Hinteregger-Zukunft in Frankfurt wohl entschieden

IMAGO/Francesco Scaccianoce

Martin Hinteregger bleibt Eintracht Frankfurt wohl erhalten

Martin Hinteregger genießt bei Eintracht Frankfurt längst Kultstatus. Dennoch ist die sportliche Zukunft des Innenverteidigers ungewiss. Nun deutet sich aber eine Entscheidung an.

Wie "Bild" berichtet, bleibt Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt. Demnach gab es am Dienstag ein entscheidendes Gespräch zwischen dem Österreicher sowie Trainer Oliver Glasner. Darin sollen beide Seiten eine weitere Zusammenarbeit bekräftigt haben.

Hinteregger ist noch bis 2024 an Eintracht Frankfurt gebunden und wird seinen Vertrag somit wohl erfüllen. Dass die SGE als Europa-League-Sieger für die Champions League qualifiziert ist, sei für den 29-Jährigen "eine ganz besondere Motivation", heißt es.

In den vergangenen Wochen wurde der Defensivspezialist trotz seiner Wichtigkeit für die Mannschaft als Verkaufskandidat gehandelt. Allerdings befindet sich Eintracht Frankfurt durch die bevorstehende Königsklassen-Teilnahme mittlerweile in einer besseren finanziellen Situation.

"Er fühlt sich wohl, er weiß, was er an der Eintracht hat und wir wissen, was wir an ihm haben", erklärte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zuletzt und deutete damit indirekt einen Verbleib Hintereggers an.

Hinteregger der Fanliebling bei Eintracht Frankfurt

Der Abwehrspieler ist bei der Eintracht der absolute Fanliebling. Folgerichtig dürften sich die SGE-Anhänger über "Hintis" Verbleib mächtig freuen.

Hinteregger war im Januar 2019 vom FC Augsburg an den Main gewechselt, wo er sich schnell als Stammkraft etablierte. In der abgelaufenen Saison stand der Routinier in 37 Pflichtspielen auf dem Platz. Das Finale in der Europa League gegen die Rangers aus Glasgow verpasste Hinteregger aufgrund eines Muskelfaserriss'.

Bis zum Saisonstart will der Innenverteidiger fit werden. Dann wird Hinteregger aller Voraussicht nach wieder den Adler auf der Brust tragen.