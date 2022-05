Lewandowski am Pranger: "Jedes Jahr das Theater"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Robert Lewandowskis Zukunft beim FC Bayern ist weiter unklar

Die ungewisse Zukunft von Robert Lewandowski hält den FC Bayern in Atem. Jetzt hat sich ein ehemaliger FCB-Profi zu der Causa geäußert und sich genervt gezeigt.

Markus Babbel, der 19 Jahre lang als Jugendspieler und Profi das Trikot des FC Bayern trug, rechnet mittlerweile fest mit einem Abschied des zweimaligen Weltfußballers noch in diesem Jahr.

"Ich glaube, dass Lewandowski im Sommer den FC Bayern verlassen wird. Wenn ein Spieler nicht mehr für einen Verein spielen will, sollte man ihn gehen lassen", meinte der 49-Jährige im Gespräch mit "Sky".

Lewandowski sei für Babbel zwar "der beste Stürmer, den der FC Bayern je hatte". Trotzdem zeigte er sich als externer Beobachter des Geschehens nur noch genervt von den anhaltenden Diskussionen um den 33-Jährigen Torjäger: "Bei Lewandowski hast du jedes Jahr das Theater. Ich verstehe ihn, dass er jetzt auch mal etwas anderes sehen will. Das ist legitim. Aber dieses Kasperletheater muss nicht sein."

Das Problem der Wertschätzung, welche Lewandowski nach Aussage von Berater Pini Zahavi beim deutschen Rekordmeister vermisst, kann der ehemalige Bundesliga-Trainer des VfB Stuttgart, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim überhaupt nicht nachvollziehen.

Babbel: Lewandowski setzt Legenden-Status beim FC Bayern aufs Spiel

"Ich muss da auch Uli Hoeneß Recht geben. Die Wertschätzung, von der alle immer sprechen, die steht am Ende auf dem Gehaltszettel. Da wollen die Spieler die Wertschätzung sehen", so Babbel weiter, der mit den Bayern dreimal Deutscher Meister wurde.

Lewandowski setze derzeit seinen Legenden-Status, den er sich "bei den Bayern-Fans über die Jahre erspielt hat", zumindest teilweise aufs Spiel, da der Fan laut Babbel "einfach nur noch genervt" sei.

Der Goalgetter besitzt beim FC Bayern noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2023, will den Klub aber offensichtlich schon in diesem Sommer allzu gerne in Richtung FC Barcelona verlassen.