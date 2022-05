Dank S04-Aufstieg: Steigen die Chancen auf Kennys Rückkehr?

IMAGO/Mike Egerton

Jonjoe Kenny spielte eine Saison lang für den FC Schalke 04

Jonjoe Kenny galt in seiner Zeit beim FC Schalke 04 in der Saison 2019/2020 als einer der Publikumslieblinge, setzte sich trotz Leihspielerstatus direkt als Stammkraft durch. Mit dem Klub aus Gelsenkirchen fühlt er sich nach eigener Aussage noch immer verbunden, weshalb ihn der Wiederaufstieg seines Ex-Klubs besonders freut.

"Das ist natürlich super für den ganzen Verein, aber auch für die Bundesliga. Schalke ist so ein großer Klub. Der gehört in die Bundesliga", meinte der 24-Jährige im Gespräch mit "Sport1".

Nach seinem Schalke-Abschied und einem weiteren Jahr als Leihspieler bei Celtic FC spielt Kenny seit diesem Spieljahr wieder in seiner Geburtsstadt Liverpool beim FC Everton, brachte es unter Teammanager Frank Lampard auf 15 Saisonspiele.

Den FC Schalke 04 hat der Außenverteidiger aber noch immer nicht vergessen: "Meine Zeit auf Schalke war top. Ich habe die Spiele immer wieder verfolgt. In England ist es leider nicht immer so einfach, die Bundesliga live zu verfolgen, die Ergebnisse hatte ich aber immer auf dem Schirm. Mit dem ein oder anderen bin ich noch immer in Kontakt", so Kenny, der insgesamt 31 Mal im deutschen Oberhaus für die Königsblauen auflief.

Kenny schließt Schalke-Rückkehr nicht kategorisch aus

Der Engländer bekräftigte einmal mehr, einen erneuten Wechsel nach Deutschland in Zukunft nicht kategorisch auszuschließen: "Schalke ist der einzige Verein aus der Bundesliga, für den ich gespielt habe, daher habe ich natürlich eine besondere Bindung dorthin. Aber es gibt viele interessante Vereine in Deutschland, die Liga bietet einiges", meinte der Abwehrspieler vielsagend.

Da Kenny für die kommende Saison beim FC Everton noch keinen weiteren Vertrag unterschrieben hat, ist sportliche Zukunft des einstigen U21-Nationalspielers noch immer ungewiss. Kenny betonte aber, dass er in den kommenden Tagen schnellstmöglich Klarheit darüber schaffen will, wo er als Profi in die neue Spielzeit starten wird.