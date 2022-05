Medien: Hinteregger bei Mitspielern in Ungnade gefallen

IMAGO/Revierfoto

Gewann mit Eintracht Frankfurt die Europa League: Martin Hinteregger

Martin Hinteregger hat mit Eintracht Frankfurt jüngst den größten Erfolg gefeiert. Doch nach dem Gewinn der Europa League sorgt der Abwehrspieler für reichlich Negativschlagzeilen. Mittlerweile soll der 29-Jährige gar bei Teilen der Mannschaft seinen Kredit verspielt haben.

Lukas Hinteregger hat den Gewinn der Europa League in vollen Zügen genossen. Nach der Rückkehr aus Sevilla und den Feierlichkeiten auf dem Frankfurter Römer ging die Party in einer Kneipe munter weiter. Das Video, auf dem zu sehen ist, wie er seine Siegermedaille in ein Bierglas tunkte, ging anschließend viral.

Auch auf einer Fan-Party am vergangenen Donnerstag durfte Hinteregger natürlich nicht fehlen. Nach der langen Nacht verpasste der Österreicher allerdings einen nicht unwichtigen Termin seiner Mannschaft am darauf folgenden Tag: Die Verabschiedung seiner Mitspieler am Freitagmorgen. Laut "Bild" war Martin Hinteregger der einzige Eintracht-Profi, der fehlte.

Dass Hinteregger seine Kollegen nicht verabschiedete, soll nach Angaben der Boulevardzeitung für Missstimmung bei Teilen der Mannschaft gesorgt haben. Einige Kollegen sollen mittlerweile vom Abwehrmann abrücken, heißt es. Unter anderem wurde Hintereggers Landsmann Stefan Ilsanker am vergangenen Freitag offiziell von den Hessen verabschiedet.

Nach 2,5 Jahren und 61 Pflichtspielen läuft der Vertrag von Stefan Ilsanker aus.



Vielen Dank für alles, was du für die Eintracht geleistet hast, Ilse! ♥️🦅#SGE pic.twitter.com/ZkTCzQf8MY — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) 27. Mai 2022

Unruhe hatte Hinteregger zudem mit seinem Interview mit der österreichischen "Kronen-Zeitung" gesorgt, in dem er erzählte, dass ihm von Seiten des Klubs noch "zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt" wurde, er solle im Sommer an einen anderen Verein verkauft werden - trotz seines bis 2024 gültigen Vertrags. "In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen", bekannte Hinteregger.

Mehr dazu: Nächstes Kapitel im Zoff um Frankfurts Hinteregger

Der Innenverteidiger soll der Eintracht laut "Bild"-Angaben aber dennoch über die Sommerpause hinaus erhalten bleiben. Den Weg dazu ebnete offenbar ein klärendes Gespräch mit SGE-Cheftrainer Oliver Glasner. Darin sollen beide Seiten eine weitere Zusammenarbeit bekräftigt haben.