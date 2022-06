Lorenzo übernimmt kolumbianische Nationalmannschaft

unknown

Neuer Coach für James Rodriguez und Co.

Der Argentinier Nestor Lorenzo ist zum neuen Trainer der kolumbianischen Nationalmannschaft ernannt worden.

Der 56-Jährige, der bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 bereits als Co-Trainer der Cafeteros an der Seite von Jose Pekermann fungiert hatte, folgt auf den Kolumbianer Reinaldo Ruseda und soll das Team zur WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko führen.

Dies teilte der Verband FCF mit. Kolumbien hatte sich nicht für die WM-Endrunde in Katar qualifiziert.

Ob Lorenzo, als Spieler Vizeweltmeister in Italien 1990, sein Kolumbien-Debüt an der Seitenlinie bereits am Sonntag beim Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien bestreitet, gab der Verband nicht bekannt. Lorenzo ist aktuell beim Club Melga (Peru) stationiert.