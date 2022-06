Thon wegen S04-Trainersuche "zu keiner Zeit beunruhigt"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

FC Schalke: Thon hat großes Vertrauen in Schröder

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der ehemalige Arminia-Coach Frank Kramer neuer Trainer auf Schalke. Ex-Spieler Olaf Thon hat grundsätzlich Vertrauen in das Vorgehen der Verantwortlichen.

Nach monatelanger Trainersuche scheint der FC Schalke 04 nun endgültig fündig geworden zu sein. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Frank Kramer, der in der letzten Saison noch bis kurz vor dem Saisonende Arminia Bielefeld betreute, der neue Cheftrainer auf Schalke werden. Diese Nachricht sorgte in den sozialen Netzwerken für Irritationen, da der 50-Jährige zuletzt bei den Ostwestfalen nicht vollends überzeugen konnte.

Mitunter blicken Fans mit großer Sorge auf den möglichen neuen Verantwortlichen, aber zumindest S04-Legende Olaf Thon hat Vertrauen in das Vorgehen des Sportdirektors Rouven Schröder. "Letztlich ist wichtig, dass der Auserwählte zum Verein passt", erklärte der Weltmeister von 1990 in seiner "kicker"-Kolumne.

FC Schalke 04: Thon will Kontinuität auf der Trainerposition

Der 56-Jährige bewertet die Lage beim FC Schalke 04 als "extrem herausfordernd". Dennoch blickt er optimistisch in die Zukunft. "Mein Glaube daran ist groß, dass sich dieser Klub wieder in der 1. Liga etablieren kann", teilte er mit und erklärt, was dafür nötig sei: "Dafür braucht es endlich wieder Kontinuität auf der Trainerbank."

So soll der neue Trainer "mindestens drei Jahre lang" bleiben. "Gerne länger", fügte Thon noch an. Schröder und den um ihn handelnden Personen traue er zu nun "den Richtigen" gefunden zu haben.

Die Kritik an der langen Trainersuche teilt der gebürtige Gelsenkirchener nicht. "Dass die Schalker dafür bei der Suche für sich mehr Zeit in Anspruch genommen haben, als dem einen oder anderen möglicherweise lieb gewesen ist, hat mich persönlich zu keiner Zeit beunruhigt", betonte der 56-Jährige.