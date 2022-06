Bayern-Trio soll weg, Laimer "unbedingt" kommen

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer (l.) und Bouna Sarr haben angeblich keine Zukunft beim FC Bayern

Der angestrebte Wechsel von Robert Lewandowski sowie das Interesse an Sadio Mané vom FC Liverpool überstrahlen beim FC Bayern derzeit alles. Im Kader der Münchner dürfte sich allerdings einiges mehr tun. Eine Reihe von Spielern soll angeblich auf jeden Fall abgegeben werden.

Allen voran will sich der FC Bayern vom spanischen Mittelfeldspieler Marc Roca trennen. Das bestätigten die "Bild"-Redakteure Christian Falk und Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider".

Marc Roca soll "unbedingt weg" und zwar "verkauft und nicht verliehen werden", so Altschäffl. Es gebe auch "einige Kandidaten", die Interesse am 25-Jährigen hätten, der FC Bayern sei daher "optimistisch". Zuletzt wurde vor allem Leeds United aus der englischen Premier League Interesse nachgesagt.

Komplizierter soll sich die Situation hingegen bei Bouna Sarr gestalten. Der Außenverteidiger verdient laut Altschäffl ein "gutes Gehalt beim FC Bayern" und dürfte eher schwierig auf dem Markt unterzubringen sein. "Riesen-Angebote" seien noch nicht eingetrudelt, dennoch wolle man Sarr in München "loswerden", heißt es.

Auch Marcel Sabitzer soll der deutsche Rekordmeister weiterhin abgeben wollen. Zwar hat der Österreicher zuletzt angekündigt, sich durchsetzen zu wollen, allerdings fühlt sich der 28-Jährige laut Altschäffl an der Säbener Straße "nicht wohl". "Bayern wäre ehrlich gesagt froh, wenn man das Kapitel beenden könnte", lautet das Urteil über den Mittelfeldspieler, der erst im vergangenen Sommer von RB Leipzig kam.

FC Bayern will Laimer "unbedingt haben"

"Relativ sicher" sollen zudem ein Abgang von Ersatzkeeper Christian Früchtl und dem zuletzt verliehenen Angreifer Joshua Zirkzee sein. Für Zirkzee soll man sich mindestens zehn Millionen Euro Ablöse erhoffen. Der VfB Stuttgart soll angeblich eine Option sein. "Da würde man ihn gerne hintransferieren", will Falk erfahren haben.

Auf der Zugangsseite wird erwartet, dass Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam am Samstag einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben wird. Zudem soll weiterhin großes Interesse an Konrad Laimer bestehen. Trainer Julian Nagelsmann will ihn "unbedingt haben", so Altschäffl.

Der Ablösepoker könnte sich jedoch schwierig gestalten. Bis zum 30. Juni kostet Laimer per Klausel 35 Millionen Euro. Eine Summe, die Falk zufolge "illusorisch" ist. Danach würde sich RB Leipzig "auch mit der Hälfte begnügen", aber fraglich ob Bayern die zahlt. "Wenn der Spieler das möchte, wird man eine Lösung finden", ist sich Altschäffl sicher.