Bundesliga – Spieler werden immer stärker belastet

Die Belastungen für die Spieler werden im Fußball immer höher

Der Fußball entwickelt sich immer weiter. Und auch wenn diese Änderungen für den Betrachter oft nicht sehr auffällig sind, so haben sie für die Teams dennoch einen bedeutenden Einfluss. Besonders fällt auf, dass aktuell die Anzahl der Spiele stetig erhöht wird und damit die Belastung für die Spieler. Dieser Trend lässt sich auch in anderen Sportarten verfolgen, wie der Formel 1. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig, häufig spielen finanzielle Interessen aber eine entscheidende Rolle.

Die aktuelle Lage in Europa

Erst vor Kurzem hat die FIFPro – die internationale Spielervertretung – vor einer Überlastung der Spieler gewarnt. Für die Spieler von FC Liverpool und Real Madrid wird das Finale der Champions League das jeweils 70. Spiel der laufenden Saison gewesen sein. Bei mehr als 60 Prozent aller Spiele hatten die Spieler weniger als 5 Tage Zeit, um sich auf diese Partie vorzubereiten. Diese kurze Erholungszeit macht die Spieler deutlich anfälliger für Verletzungen. Mehr als die Hälfte aller Fußballprofis hat nach eigenen Angaben bereits Verletzung aufgrund von Überlastung erlitten. Nach Ansicht der Trainer sollte die Zahl der Spiele deshalb reduziert werden.

Lage in der deutschen Bundesliga

Im Vergleich zu anderen Ligen – z. B. der Premier League in England – haben die Mannschaften aus den deutschen Ligen, speziell die Bundesliga, einen entscheidenden Vorteil: Sie haben pro Saison weniger Spiele zu absolvieren. Denn anders als in England, wo der Kampf um die Meisterschaft aus ganzen 38 Spieltagen besteht, sind es in der deutschen Bundesliga lediglich 34 Spiele. Was im ersten Moment nicht nach viel klingt, kann den entscheidenden Unterschied zwischen hoher Belastung und Überbelastung ausmachen.

Dennoch haben auch Mannschaften aus der Bundesliga mit einer steigenden Belastung zu kämpfen. Das gilt insbesondere für Mannschaften, die an der Champions League teilnehmen. Denn hier erwartet die Spieler zur Saison 2024/25 eine deutliche Änderung. Die Gruppenphase mit aktuell noch 6 Spielen wird abgeschafft und durch eine eingleisige Liga ersetzt, in welcher jede teilnehmende Mannschaft 10 Spiele zu absolvieren hat. Dazu kommen wie zuvor die K.o.-Runden. Jeder Spieler hat damit 4 zusätzliche Spiele zu absolvieren.

Probleme für die Fans

Doch nicht nur für die Spieler wird die hohe Zahl an Spielen zu einem Problem. Auch für Fans des Sports ergeben sich hieraus Schwierigkeiten. Denn durch die gestiegene Anzahl an Spielen wird es auch für sie schwerer, alle Spiele zu verfolgen. Zwar findet ein großer Teil der Spiele am Wochenende statt, aber gerade internationale Wettbewerbe sind an Wochentagen festgesetzt. Wer dennoch die Spiele verfolgen möchte, findet hier auf Uni-24.de Möglichkeiten, um die Spiele über das Smartphone zu verfolgen, sodass man auch unterwegs immer auf dem Laufenden ist.

Eine Möglichkeit ist zum Beispiel das Nutzen von Internetstreaming-Angeboten. Hier haben Fans zum unter anderem die Wahl zwischen kostenlosen Angeboten von ZDF und ARD, aber auch kostenpflichtige Optionen, wie zum Beispiel Sky Go, welche deutlich bessere Inhalte liefert. So ist es hier möglich, Spiele der Bundesliga live und in voller Länge anzuschauen. Eine weitere Möglichkeit bieten Radio-Sender, bei der es mittlerweile eine enorme Auswahl gibt. Hier ist das Verfolgen der Spiele allerdings nur über den Ton möglich.