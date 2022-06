Van der Vaart warnt vor Verkauf von HSV-Star

IMAGO/CB

Sonny Kittel (M.) will wohl den HSV verlassen

Seit Tagen pfeifen es die Spatzen beim Hamburger SV von den Dächern: Sonny Kittel will den Nordklub nach drei Jahren verlassen. Doch einem Wechsel im Sommer stehen noch einige Hürden gegenüber. HSV-Legende Rafael van der Vaart warnt den Zweitligisten nun sogar davor, den 29-Jährigen gehen zu lassen.

Sonny Kittel steht zwar beim Hamburger SV noch bis 2023 unter Vertrag, allerdings will sich der Mittelfeldspieler in diesem Sommer verändern und den wohl letzten großen Vertrag seiner Karriere an anderer Stelle unterschreiben. Zuletzt berichtet bereits die "Hamburger Morgenpost", dass Kittels Berater Alen Augustincic den Wechselwunsch seines Klienten bei den HSV-Bossen hinterlegt hat.

Diese hatten selbst in Person von Sportchef Jonas Boldt vor Kurzem öffentlich Diskussionen über die Zukunft von Kittel angestoßen. Nun legt auch "Bild" nach und vermeldet, dass Kittel definitiv weg will. Zwar könnte der Hamburger SV dem Wunsch des Spielers entsprechen, der in seiner Zeit in der Elbstadt in 104 Spielen immerhin 30 Tore erzielte und 33 Treffer auflegte, doch laut "kicker" will der Zweitligist den Offensivmann keinesfalls ablösefrei ziehen lassen.

Zwar nennt das Fachmagazin keine konkrete Summe, die für den früheren deutschen U20-Nationalspieler fällig wäre, möglich erscheint jedoch eine Ablöse im Bereich von rund einer Million Euro.

Van der Vaart: So einen Spieler bekommt der HSV nicht wieder!

HSV-Legende Rafael van der Vaart jedoch rät dem HSV, mit Kittel zu verlängern und weiter auf den offensiven Mittelfeldmann zu setzen, obwohl dieser sich in drei Jahren in Hamburg immer wieder mit schwankenden Leistungen präsentierte.

"Ich finde, dass Sonny ein klasse Spieler mit ganz besonderen Fähigkeiten ist. So einen Spieler wird man in der zweiten Liga nicht mehr bekommen. Ich sehe keinen Besseren in dieser Spielklasse. Deshalb würde ich dafür plädieren, ihn zu halten und sogar zu verlängern", sagte van der Vaart gegenüber "Bild".

"Klar ist doch auch, wenn Kittel nicht diese immer wieder auftretenden Leistungsschwankungen hätte, würde er seit Jahren in der Bundesliga spielen. Aber auch so ist er der beste Kicker meines Ex-Vereins", so der Niederländer weiter.

Kittel war im Sommer 2019 ablösefrei vom FC Ingolstadt zum HSV gewechselt.