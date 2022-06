Mané gibt Rückennummer beim FC Bayern bekannt

IMAGO/Philippe Ruiz

Sadio Mané hat einen Dreijahresvertrag beim FC Bayern unterschrieben

Seit der Vorstellung von Sadio Mané beim FC Bayern wurde in Fankreisen intensiv darüber gerätselt, mit welcher Rückennummer der neue Superstar wohl für den Deutschen Fußball-Meister auflaufen wird. Jetzt hat der Neuzugang vom FC Liverpool selbst verraten, mit welcher Nummer er für die Münchner fortan auf Torejagd gehen will.

Am Sonntag lüftete der FC Bayern selbst das Geheimnis, indem er auf seiner Vereinshomepage eine Stellungnahme Sadio Manés veröffentlichte.

"Ich habe mich unter den freien Trikotnummern beim FC Bayern für die 17 entschieden und möchte mit meiner Mannschaft und dieser Nummer viele Erfolge feiern", wurde der 30-Jährige auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters zitiert.

Bis zuletzt hatte es Spekulationen über ein mögliches Konfliktpotenzial hinsichtlich der Rückennummer gegeben. In der meisten Zeit seiner Profi-Karriere war der senegalesische Starstürmer nämlich mit der Rückennummer 10 aufgelaufen. Diese ist allerdings beim FC Bayern schon an Leroy Sané vergeben.

Jetzt ist klar, dass der Linksfuß seine 10 wird behalten können - ohne möglichen Krach innerhalb der Mannschaft.

Prominente Rückennummer-Vorgänger beim FC Bayern

Mané hingegen hat sich für die Nummer 17 entschieden, die er bisher noch nie in seiner Karriere getragen hat. Neben der angestammten Rückennummer 10 war der langjährige Leistungsträger des FC Liverpool in der Vergangenheit zeitweise noch mit den Nummern 19, 40 und 21 bei seinen Vorgängerklubs aktiv gewesen.

Die Detailfrage nach Manés Rückennummer ist fortan beantwortet, auch der Spieler selbst zeigte sich darüber erleichtert: "Jetzt freue ich mich sehr, wenn ich bald mit meinen neuen Teamkollegen die Vorbereitung auf die Saison beginnen kann."

Mit der Nummer 17 tritt Sadio Mané beim FC Bayern übrigens in prominente Fußstapfen. In den letzten Jahren hatten Innenverteidiger Jérôme Boateng (2011 bis 2021) und der einstige Mannschaftskapitän Mark van Bommel diese Nummer (2006 bis 2011) in den vergangenen 15 Jahren erfolgreich getragen.