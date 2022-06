Spektakuläre Favre-Rückkehr perfekt

ULMER via www.imago-images.de

Lucien Favre trainierte einst den BVB und Gladbach

Die Rückkehr des früheren Bundesliga-Trainers Lucien Favre zum französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza ist perfekt. Der Schweizer tritt die Nachfolge von Christophe Galtier an.

Das teilte der Klub mit, nachdem Favre am Morgen schon das Training geleitet hatte.

Der Schweizer leitete einem Bericht der Sportzeitung "L'Équipe" zufolge bereits das Training. Dabei ist die Trainer-Rochade unter den französischen Spitzenklubs noch gar nicht finalisiert.

Der bisherige Nizza-Coach Christophe Galtier soll zum französischen Meister Paris Saint-Germain wechseln. Beim Hauptstadt-Klub geht es aber noch um die Modalitäten für die Trennung vom bisherigen argentinischen Trainer Mauricio Pochettino.

Favre sagt Gladbach ab

Favre hatte Nizza bereits zwischen 2016 und 2018 trainiert, bevor er zurück in die Bundesliga zu Borussia Dortmund ging. Vor allem das erste Jahr an der Cote d'Azur ist den Franzosen noch gut in Erinnerung, als Favre die Mannschaft auf den dritten Platz führte. Nach der Hinrunde hatte OGC sogar die Tabelle angeführt.

Vor wenigen Wochen hatte sich Borussia Mönchengladbach um eine Rückkehr des 64-Jährigen bemüht. Favre sagte aber schließlich dem Bundesligisten ab.