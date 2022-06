Hoeneß lobt Salihamidzic und erhöht Druck auf Gnabry

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Hasan Salihamidzic erhielt ein Sonderlob von Uli Hoeneß

Nach dem umjubelten Königstransfer von Sadio Mané hat Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Arbeit von Sportvorstand Hasan Salihamidzic gelobt.

"Hasan war sehr fleißig in der Sommerpause", sagte er beim Kongress #neuland in Aachen. Auch wenn die Bemühungen des deutschen Fußball-Rekordmeisters noch nicht am Ende seien, habe er den Eindruck, "dass wir Julian Nagelsmann eine gute Mannschaft zur Verfügung stellen".

Der Wechsel des Senegalesen Mané vom FC Liverpool nach München habe rein sportliche Gründe gehabt. "Wir machen das nicht, um Signale auszusenden, sondern wir wollen unsere Mannschaft verstärken", sagte Hoeneß: "Als sich herauskristallisiert hat, dass da was zu machen ist, waren wir alle begeistert." Es gebe "keinen beim FC Bayern, der den Transfer nicht gut findet".

Als Hauptkonkurrent um die Meisterschaft sieht der 70-Jährige neben Vizemeister Borussia Dortmund auch Bayer Leverkusen und Leipzig. "Ich habe immer gesagt, dass Dortmund der große Widersacher für Bayern München war und das wird auch so bleiben", sagte er.

Mit Blick auf Offensivstar Serge Gnabry, der seinen 2023 auslaufenden Kontrakt nach wie vor nicht verlängert hat, bemühte sich Hoeneß um Gelassenheit. "Ich weiß, dass er ein sehr gutes Angebot vom FC Bayern vorliegen hat", sagte Hoeneß: "Jetzt liegt es an ihm, eine Entscheidung zu treffen."