Bayern-Flop Arp vor Unterschrift bei neuem Klub

IMAGO/Eibner Pressefoto/Marcel von Fehrn

Jann-Fiete Arp steht vor einem Wechsel vom FC Bayern zu Holstein Kiel

Nachdem sich Jann-Fiete Arp und der FC Bayern München auf eine Vertragsauflösung geeinigt haben sollen, steht der Stürmer unmittelbar vor einer Unterschrift bei einem neuen Klub.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird Arp fest vom Zweitligisten Holstein Kiel verpflichtet. Demnach steht eine Einigung unmittelbar bevor. Der 22-Jährige war zuletzt schon an die Störche verliehen.

"Ich hoffe, dass wir zeitnah zu einer Entscheidung im Fall Fiete Arp kommen können", bestätigte Sportchef Uwe Stöver den "Kieler Nachrichten".

Mitte Juni hatte die "Bild" berichtet, dass der FC Bayern und Jann-Fiete Arp den Vertrag auflösen. Dieser war offenbar - anders als gedacht - nicht bis 2024 datiert, sondern lief bereits im Sommer 2023 aus. Die Vereinbarung soll besagen, dass Arp eine hohe Abfindung von drei Millionen Euro für seinen Weggang aus München erhält.

Genau die gleiche Summe hatte der FC Bayern 2019 an den Hamburger SV überwiesen, um den Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold von 2017 an die Säbener Straße zu holen.

In München war Arp nahezu ausschließlich für die zweite Mannschaft in der 3. Liga aufgelaufen. Sein einziges Spiel für die Profis bestritt er im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren.

Hat sich der FC Bayern eine Weiterverkaufsklausel gesichert?

Im vergangenen Sommer wurde Arp dann in die 2. Bundesliga zu Holstein Kiel verliehen. Doch auch im Norden kam der gebürtige Bad Segeberg nur auf 25 Pflichtspieleinsätze. Eine magere Ausbeute von drei Toren und zwei Vorlagen steht zu Buche.

Dennoch setzt man in Kiel offenbar weiter auf Arps Dienste. Der Angreifer absolviert bereits die gesamte Vorbereitung mit dem Team und wusste mit vier Treffern in den bisherigen Testspielen durchaus zu überzeugen.

Laut "Bild" haben sich der FC Bayern und die Norddeutschen bereits darauf geeinigt, dass die Münchner für ihr Entgegenkommen bei der Vertragsauflösung eine 35-Prozent-Klausel bei einem möglichen Weiterverkauf Arps durch seinen neuen Klub erhalten.