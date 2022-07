ManCity-Eigentümer kauft Zweitligisten

IMAGO/Antonio Melita

Der FC Palermo wird von der City Football Group gekauft

Die City Football Group, Besitzer von Manchester City, ist neuer Eigentümer des italienischen Fußball-Traditionsklubs FC Palermo.

Der Vertrag wurde am Freitag vor einem Mailänder Notar offiziell geschlossen. Die City Football Group erhält für rund 13 Millionen Euro 80 Prozent der Anteile des Klubs aus Sizilien. Die restlichen 20 Prozent bleiben beim Unternehmer Dario Mirri, der auch Präsident des Serie B-Rückkehrers ist.

Neben dem englischen Meister City gehören der Holding-Gesellschaft aus Abu Dhabi weitere zehn Vereine. Dazu zählen unter anderem der FC New York City, der FC Melbourne City und der FC Girona aus Italien.

Palermo war 2017 aus der Serie A abgestiegen. Nach der Aufdeckung mehrerer Bilanzfälschungen in der Vergangenheit folgte 2019 die Pleite und der Zwangsabstieg in die vierte Liga.

Nach seiner Neugründung stieg der Verein in der wegen der Pandemie abgebrochenen Saison 2019/20 wieder in die Serie C auf und kehrte nun wieder in die Serie B zurück.