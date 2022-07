VfB Stuttgart holt Kuranyi

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Karlo Kuranyi wechselt zum VfB Stuttgart

Stürmer Karlo Kuranyi, Sohn des ehemaligen Nationalspielers Kevin Kuranyi, wechselt zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und damit an die alte Wirkungsstätte seines Vaters.

Der 16-Jährige kommt vom Stadtrivalen Stuttgarter Kickers zum VfB und soll die U19 des Vereins verstärken, dies teilte der Bundesligist am Samstag mit.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Kuranyi in der B-Junioren-Bundesliga in 18 Spielen sechs Tore für die Kickers.