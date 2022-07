Kehl bestätigt: BVB-Trio vor Rückkehr ins Training

IMAGO/Ralf Treese

Der BVB hat in der letzten Woche das Mannschaftstraining wieder aufgenommen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist personell noch arg dezimiert in die neue Saisonvorbereitung gestartet. Neben zahlreichen Nationalspielern, die noch im Sonderurlaub weilen, fehlten dem BVB auch gleich mehrere Kräfte angeschlagen oder verletzt. Diese könnten in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren.

So zumindest bestätigte es BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten". Mit Emre Can, Mahmoud Dahoud und Felix Passlack sollen gleich drei Stars der Schwarz-Gelben schon in Kürze wieder beim Team dabei sein, nachdem sie mit muskulären Problemen beziehungsweise leicht erkrankt zuletzt noch pausiert haben.

"Es sieht gut aus, dass die drei im Laufe der Woche im Mannschaftstraining dabei sein können", bestätigte Kehl gegenüber der Zeitung.

Läuft alles nach Plan, steht der deutsche Vizemeister am kommenden Wochenende zum ersten Mal in nahezu voller Mannschaftsstärke auf dem Trainingsplatz.

Am Freitag nämlich kehren auch die abgestellten Nationalspieler zurück ins BVB-Training, absolvieren dann zunächst ihre obligatorischen Leistungstests. Am Sonntag dann steht die erste Übungseinheit auf dem Programm, bei der das Team vollständig trainieren könnte.

Erstes BVB-Testspiel am Dienstag beim Lüner SV

Sportdirektor Kehl klärte darüber auf, dass auch der große Anteil an "Aushilfsspielern" aus der U23- beziehungsweise U19-Mannschaft des BVB dann auch weiterhin zum Kader von Cheftrainer Edin Terzic gehören könnte.

"Wir werden mit einem sehr breiten Kader durch die Vorbereitung gehen. Dann sehen wir, wer von den jungen Spielern in welcher Mannschaft zum Einsatz kommen wird", so der Ex-Nationalspieler, der mit dem neuen Trainerteam um Terzic eine neue Konkurrenzsituation bei den Westfalen schaffen will.

Das erste Testspiel des BVB ist bereits am Dienstag, 5. Juli terminiert. Beim Gastspiel beim Lüner SV wird ein großer Teil des Profi-Kaders somit noch nicht auf dem Rasen stehen, ehe die Vorbereitung ein paar Tage später richtig Fahrt aufnehmen wird.